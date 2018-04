Evo en la ONU: Indígenas deben organizarse para recuperar el poder

El mandatario boliviano dijo que es necesario actuar en unidad para liberar a los pueblos y habló sobre la urgencia de proteger a la Madre Tierra El presidente Evo Morales en la ONU (Foto. Cancillería) El presidente Evo Morales participa en el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas en Nueva York (Estados Unidos). En su discurso, el primer mandatario hizo un breve repaso por la historia y dijo que durante la colonia, “la fuerza social más grande de América Latina era la indígena” y habló sobre la lucha por la igualdad y la justicia. “Somos parte de las familias que lucharon por nuestra liberación”, manifestó. Sobre las responsabilidades de los tiempos actuales, dijo que urge una organización de los pueblos indígenas para recuperar el poder político “con todos los principios que nos dejaron nuestros antepasados“. Sobre ese tema, dijo que es necesario identificar a los enemigos internos y externos para liberar a los pueblos. Hermano, hermana El presidente explicó por qué siempre se refiere a las personas como ‘hermano y hermana’. “Todos somos hijos de la Madre Tierra, por lo mismo todos somos hermanos y hermanas”, explicó a tiempo de exhortar a los oyentes a cuidar el medioambiente. Madre Tierra Como es recurrente en los discursos internacionales del presidente Morales, instó a los gobiernos a proteger los derechos de la Madre Tierra y manifestó que los indígenas promueven la vida armónica con el planeta. “La Madre Tierra no tiene que ser una mercancía” dijo y luego añadió que si no se cambian las políticas del capitalismo, la vida humana está amenazada en la tierra. Las declaraciones del presidente sobre el medioambiente coinciden con aquellas manifestadas en la Cumbre de las Américas, en Lima, la semana pasada. Ambas alocuciones se dan a pocos días de haber promulgado una norma para permitir la explotación petrolera en una reserva natural y protegida del país: Tariquía. EL DEBER