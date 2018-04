Evo, la debilidad de la reivindicación marítima

Wilfredo Rojo Ardaya

El hecho que el Gobierno de Evo Morales haya logrado desarrollar y llevar adelante una estrategia de reivindicación marítima contra Chile, como política de Estado, en la que recurrió a profesionales y políticos no masistas, pese a que el resultado aún es incierto, no se puede negar que es digno de ponderar.

Sin embargo, quienes entendemos los procesos históricos de los países y los analizamos con objetividad, encontramos en Evo Morales, Presidente del Estado Plurinacional del Bolivia, la mayor debilidad de esta reivindicación internacional.

En efecto, Bolivia ha recurrido ante el máximo Tribunal de Justicia de los Estados de planeta, con argumentos que tienen un profundo y exclusivo sentido de respeto a la ley y el derecho.

Es precisamente en ese contexto, donde Evo Morales, Presidente, representa la mayor debilidad de esta reivindicación, porque él, como el primer ciudadano de nuestro Estado, es decir, como nuestro representante legal ante los estados del mundo, ha demostrado un profundo desprecio por la ley y el derecho.

Repasemos, con algunos ejemplos, la conducta pública y oficial de Evo durante su gobierno. Juró respetar la Constitución Política y las leyes, NO cumplió. Prometió que en su gobierno no habría ningún muerto, No cumplió. Prometió que en su gobierno no habría corrupción y que en todo caso, se castigaría al corrupto, NO cumplió o, lo hizo selectivamente.

Finalmente, prometió y se comprometió ante el pueblo que, respetaría la decisión del soberano en el referéndum del 21 de febrero de 2016, sobre una nueva re re re postulación y, NO cumplió.

Es decir, lamentablemente Evo Morales, NO tiene solvencia ética para exigir a nadie que respete la ley y el derecho. Evo Morales como Presidente de Bolivia y su gobierno en general, son incongruentes pues, contradicen con sus actos, el argumento jurídico de fondo defendido y expuesto ante la Corte Internacional de Justicia; ya que, la fortaleza de nuestra justificación legal, es precisamente, “el valor legal que tienen las promesas unilaterales hechas por Chile de reconocer una salida soberana al mar a Bolivia”.

Es decir, lo que Bolivia defiende y argumenta con valor legal en proceso contra Chile, Evo lo desvirtúa en el país. He ahí, la gran debilidad de nuestra demanda reivindicatoria por el mar. “Se predica con el ejemplo”.

Wilfredo Rojo Ardaya es abogado