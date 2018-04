Evo ve “afán político desestabilizador” en el secretario de la OEA

Evo Morales y el secretario de la OEA, Luis Almagro, vuelven a cruzar declaraciones en Twitter. Primero fue el representante internacional el que puso sus dudas al recurso que fue planteado por parlamentarios del MAS que básicamente señalaban que el no permitir al presidente boliviano presentarse a una reelección violaba sus derechos. “La respuesta de la Comisión de Venecia es inequívoca: la reelección no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos o de los votantes”, dijo Almagro.

La respuesta del mandatario boliviano no se hizo esperar: “Luis Almagro, en su afán político desestabilizador, no respeta ni la propia Carta de la OEA sobre la soberanía de los Estados. “Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, a organizarse en la forma que más le convenga”.

Almagro criticó el interés de varios presidentes de la región de modificar la Constitución durante su mandato para habilitarse a una reelección pese a que su texto magno lo prohibía (así sucedió en Costa Rica, Nicaragua y Honduras). Añadió que en algunos casos ni siquiera se dio por reforma a la Constitución, sino que se recurrió a sentencias judiciales.

Por su parte, el ministro de Justicia, Hector Arce dijo que era lamentable que Almagro emita consultas a órganos foráneos que no pertenecen a organismos Sudamericanos.

EL DEBER