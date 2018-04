Excónsul anuncia querella contra quienes lo acusaron de narcotraficante

El excónsul de Bolivia en el Brasil, Haisen Ribera Leigue, acusado de ser dueño de una estancia en el Beni donde se descubrió 582 kilos de cocaína, negó que dicha propiedad le pertenezca y anunció querella penal contra el diputado de Unidad Demócrata, Tomás Monasterio, y el diario Página Siete, por acusarlo sin las pruebas correspondientes.

Según Ribera Leigue, también exgobernador interino del Beni, las acusaciones en su contra “son cobardes y desatinadas por faltar a la verdad”.

“Yo me voy a querellar contra todos aquellos que me han acusado de manera cobarde y mentirosa. Contra el diputado Monasterio, quien me acusó antes de que haya un pronunciamiento oficial de las autoridades, y contra Página Siete“, aseguró en contacto con los medios.

El excónsul dijo “que es propietario de una hacienda diferente a la que menciona el diputado y a la que publica Página Siete”, por lo que “son dos acusaciones demasiado serias en contra de mi persona”.

La víspera el periódico paceño, así como otros medios nacionales, informaron que los 582 kilos de droga de alta pureza, encontrados el pasado 13 de abril al interior de un camión que se encontraba dentro de la estancia La Elenita, en el kilómetro 23 de la ruta Guayaramerín- Riberalta, era propiedad, según Página Siete y el diputado Monasterio, de Ribera Leigue.

Sin embargo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, negó que la droga se encontrara en propiedad del exgobernador interino, sino en un camino vecinal perteneciente a la comunidad de San Agustín.

“El área circundante al camino donde fue encontrado este vehículo corresponde a una comunidad campesina con un título comunitario titulado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)”, informó Romero.

Esto provocó la reacción del diputado Monasterio, quien acusó al ministro de encubrir a Ribera Leigue.