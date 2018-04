Exfiscal Soza: No se supo quién atentó contra la casa del cardenal

En 2009 el entonces fiscal señaló a Eduardo Rozsa y su grupo como los responsables de este hecho, pero en 2014 se retractó ante diplomáticos de Hungría.

El exfiscal del caso Terrorismo, Marcelo Soza. APG

En agosto de 2014 diplomáticos de Hungría en Brasil le preguntaron al exfiscal Marcelo Soza quiénes fueron los autores del atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas (15 de abril de 2009). A raíz de este hecho se inició el denominado caso Terrorismo por el que tres extranjeros fueron ejecutados en el Hotel Las Américas (Santa Cruz).

Soza, quien era el fiscal asignado al caso y ahora se refugia en Brasil, respondió que nunca lo supo, pues el proceso estuvo plagado de irregularidades cometidas desde el Gobierno que presionó para el caso avance tal cual.

“No sé quienes fueron, lo desconozco. No se pudo establecer en la investigación por los obstáculos que puso el mismo Gobierno, ya que nunca se me quiso proporcionar información y si se me daba era sesgada”, señaló el exfuncionario de acuerdo al documento al que accedió Erbol.

Hoy se cumple un año de la intervención en el hotel Las Américas, lugar donde la Policía ejecutó a tres extranjeros que supuestamente conformaban un grupo terrorista para dividir el país. Su primera acción habría sido el atentado en la casa del cardenal. Fallecieron: el boliviano-húngaro Eduardo Rozsa Flores (supuesto líder de la banda), el rumano Arpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer.

Los que se salvaron fueron el húngaro Elöd Toásó y el croata-boliviano Mario Tadic.

La confesión de Soza cobra relevancia luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitiera la denuncia contra el Estado boliviano por la presunta “ejecución sumaria” y violación de derechos humanos. Esto es un paso previo a un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El exfiscal señaló a Rozsa como el responsable del atentado a la casa del cardenal; pero ante Hungría dijo que nunca supo quiénes fueron los verdaderos autores. Manifestó que la participación de funcionarios de Gobierno en este caso “comprometen las pruebas y la escena del crimen, la misma que podría ser montada o prefabricada”. Como ejemplo de las irregularidades, mencionó que se apagaron las cámaras del hotel intervenido, en el que además se hospedaban militares venezolanos y el piloto del presidente Evo Morales.

En el documento del interrogatorio se señala que había signos de tortura contra Tóásó y Tadic (los sobrevivientes).

Durante la audiencia cautelar se reclamó sobre la ilegalidad de estas actuaciones, pero la juez de ese entonces (Betty Yañíquez, ahora diputada del MAS) convalidó las pruebas y otros aspectos.

Soza ratificó que las pruebas recogidas en el hotel se obtuvieron ilegalmente pues no hubo presencia de un fiscal. No supo qué policías participaron de la operación, se enteró por la prensa que estuvieron el capitán Walter Andrade y la policía Marilyn Villca.

Otros datos

Antecedentes El operativo en el hotel Las Américas se hizo a raíz del atentado a la casa del cardenal en Santa Cruz. Allí la Policía ejecutó a tres extranjeros y detuvo a otros dos. Los cinco supuestamente eran parte de un grupo terrorista que pretendía dividir Bolivia.

Irregular La Policía sostuvo que en el hotel hubo un tiroteo que terminó en la muerte de tres extranjeros. Pero los sobrevivientes denunciaron que estas personas fueron asesinadas sin tener tiempo a reaccionar. Las cámaras de vigilancia del inmueble fueron desconectadas y algunas filmaciones borradas.

Demanda La CIDH de la OEA admitió una demanda contra el Estado boliviano por una “ejecución extrajudicial”.

Página Siete / La Paz