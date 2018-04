Explosiones en Oruro: Ante el “fracaso” de los nacionales pretenden traer investigadores extranjeros

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Oruro no descarta solicitar el apoyo de investigadores extranjeros para concluir con las investigaciones acerca de las dos explosiones ocurridas el 10 y 13 febrero en esa ciudad, debido a la falta de respuestas de parte las instancias nacionales. En el caso de Huanuni, esperarán hasta el lunes el informe oficial de los expertos designados por el Gobierno.

El representante de la Fejuve Oruro, Carlos Espinar, afirmó que a pesar a las acciones de investigación de las dos explosiones, la ciudadanía no supera el sentimiento de inseguridad, sensación que tiende a agravarse con la reciente tragedia, ocurrida en el centro minero de Huanuni, cuyo móvil podría ser un atentado.

Ate la falta de respuestas claras acerca de las dos explosiones, en febrero pasado, Espinar anunció que esperarán hasta el lunes de la siguiente semana un “informe de resultados” por parte de los investigadores designados por la Policía Nacional.

“Si no vemos avances efectivos y no tenemos respuestas, serían necesarios investigadores del exterior”, afirmó el dirigente tras anunciar que este aspecto será analizado en la reunión que sostendrán los ejecutivos de las juntas vecinales de Oruro.

CHIVO EXPIATORIO

Entretanto, la representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) en Bolivia, Amparo Carvajal, cuestionó la falta de transparencia e ineficiencia en las investigaciones a cargo de la Policía sobre las explosiones en las calles Bacovick y Caro, en Oruro, durante los feriados de carnaval.

En criterio de la activista de los Derechos Humanos, la Policía busca un “chivo expiatorio” a quien inculpar de las dos explosiones y cerrar el caso, ya que las investigaciones no muestran resultados concretos y, pese a ello, se tiene preso a un joven inocente y dos familias están afectadas, sin que nadie se preocupe por sus derechos.

“En el juicio, en instancia de alzada al que asistí, no se habla de la segunda detonación del martes 13, que ocasionó otros cuatro muertos. Hay una relación, para mí inevitable, entre lo que pasó el 10 y el 13 a menos de 50 metros de distancia entre ambas. Están acusando a la pareja de la hija de la extinta y no existen pruebas concretas (…). Los investigadores no están haciendo su trabajo correctamente”, puntualizó Carvajal.

En este sentido, afirmó que los familiares de la extinta Ana Fernández, a causa de la detonación, son acosados, a menos que el aprehendido, Juan Carlos C., acepte responsabilidad y se someta a proceso abreviado.

VENTA DE EXPLOSIVOS

Por otra parte, con relación al caso de las detonaciones en el centro minero de Huanuni, Espinar afirmó que uno de los temas que propondrá la Fejuve de Oruro tiene que ver con la regulación y control de la venta de detonantes y material explosivo, mediante una ley que restrinja su acceso sólo a las personas vinculadas a la actividad minera.

El Diario / Bolivia