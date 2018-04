Farías no da tregua y trabaja a doble turno

El cuerpo técnico de The Strongest observa que algunos jugadores no están en la plenitud de sus condiciones por lo que el equipo no levanta cabeza desde hace cuatro fechas.

El director técnico de The Strongest, César Farías, no tiene descanso. Trabaja a doble turno con el objetivo de mejorar la parte física en los jugadores atigrados. El equipo se alista para visitar a Royal Pari el sábado (15:00) en Santa Cruz.

“Pensamos que esta semana podíamos aprovechar para trabajar la potencia del plantel, teniendo en cuenta que podemos acomodar un doble turno estos días. En el análisis que hicimos, algunos jugadores mostraron desbalances musculares y en eso estamos trabajando”, manifestó Salvador Ureña preparador físico de The Strongest.

Los jugadores atigrados trabajaron en la arena y luego se trasladaron al campo de juego. Farías y su cuerpo técnico pretende hacer del Tigre un plantel que pueda competir en la Copa Libertadores y en el torneo local.

“El martes y este miércoles fueron el pico de la semana, para que el jueves y el viernes hagamos simplemente ejercicios puntuales para que el plantel pueda llegar bien al partido del sábado. Estamos haciendo mucho énfasis también en la nutrición y la alimentación para que estén en óptima condición”, finalizó Ureña.

Los jugadores entre tanto indicaron que están conscientes que este tipo de trabajos hará que puedan recuperar terreno y salir del mal momento que atraviesan.

Fuente: diez.bo