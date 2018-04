Febona decide convocar al paceño Gumiel a la selección de natación

La Federación Boliviana de Natación (Febona) decidió rectificar su posición inicial e incluir al nadador paceño Sebastián Gumiel en la nómina de la selección de carreras, para los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

La semana pasada, la Febona dio a conocer de manera oficial las nóminas de las selecciones que representarían a Bolivia en los Juegos 2018, en tres especialidades de la natación: carreras, aguas abiertas y polo acuático.

Pero ni bien emergió la lista, las críticas a la nómina de la selección de carreras no se dejaron esperar, porque se había incluido a tres nadadores que no figuraban en la convocatoria de la comisión técnica.

La crítica se centró en que se habría dejado de lado a nadadores con mayor porcentaje de aproximación. Es el caso de Gabriel Castillo, Sebastián Gumiel y Camila Mercado, para incluir a otros que están por debajo, como ser Mauricio Gutiérrez y Jaime Arévalo.

En el caso de Castillo, el tema no tiene arreglo porque en su prueba los 100 espalda, ya existían dos nadadores inscritos y sólo se pueden registrar a dos por prueba.

Mercado declinó la posibilidad de competir en carreras porque también clasificó en aguas abiertas.

Pero en el caso de Gumiel, en su prueba, 400 libre, existía sólo un nadador más, por lo tanto, pese a que de inició la Febona consideró que debía priorizar en incluir a deportistas en las pruebas en las que no existían competidores bolivianos, definió rectificar e incorporar a Gumiel en la selección.

Llama Suramericana

El fuego suramericano será encendido el 4 de mayo en Tiahuanaco e iniciará un recorrido por todo el país hasta llegar a Cochabamba el 26 de mayo, para la inauguración de los Juegos 2018.

HOY CIERRA EL PLAZO PARA INSCRIPCIONES

Hoy a las 23:00, finalizará el plazo para la inscripción de los deportes de conjunto. Para los deportes individuales la fecha límite es el 26 de abril.

El presidente del Comité Olímpico Boliviano (COB), Marco Arze, explicó que todas las federaciones tenían hasta ayer a las 18:00 para hacer llegar sus listas y así el COB pueda inscribirlos sin problema hoy.

En los deportes de conjunto, Bolivia no se inscribirá en el nado sincronizado, además del polo acuático femenino, que no se habilitó porque no existe el cupo de cinco países; pero Arze aclaró que hasta mañana se podrá conocer con exactitud qué deportes se abrirán.