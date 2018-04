Felipe Quispe: “¡Qué hablan esos carajos extranjeros!”

Felipe Quispe Huanca, más conocido como ‘El Mallku’, en entrevista a EL DEBER, ratifica la responsabilidad de los hechos de ‘octubre negro’ a Sánchez de Lozada

Marcelo Tedesqui







En entrevista con EL DEBER, el exdirigente campesino Felipe Quispe Huanca, ratifica que el único culpable de los hechos de 2003 fue el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y se ensaña con todo contra la estrategia de la defensa del exmandatario que intentó señalarlo como instigador de esos hechos.

¿Cuál es su criterio sobre esta definición de la justicia de Estados Unidos, en la que los jurados declararon culpable a Gonzalo Sánchez de Lozada?

Él era el capitán general de las FFAA, él era presidente de la República de Bolivia, ¿quién mandó pues en esa época?, ¿acaso no era Gonzalo Sánchez de Lozada?, por supuesto que él era, él mandó directamente y es culpable. Pero ese cobarde no debía escaparse, hubiera sido mejor que esté aquí en el penal de San Pedro o en Chonchocoro, ahí hubiéramos visto la justicia con nuestros propios ojos, pero ahora le van a aplicar una sentencia y lo obligarán a pagar una suma, pero ese dinero es nuestro, ese dinero que se llevó del Banco Central de Bolivia, esa misma plata va a pagar, no le afecta en nada. A ver veremos qué es lo que hacen estos señores. Querían lavarse las manos, querían echarnos la carga a nosotros, o sea, a los dirigentes. Ahora ojalá que haya justicia, tiene que pagar porque es culpable

Una estrategia de la defensa fue decir que usted y el presidente Evo Morales fueron instigadores, incluso usaron una reseña del libro que usted escribió, en el que dice que se movió a la gente para derrocarlo, ¿con este resultado cómo queda todo eso?

Muchas veces la historia se repite. Ese grupo de poder, esa masonería que gobernó nuestro país, se lavaron las manos, echaron la carga al indio, por eso es que manejaron mi libro. Eran mis apuntes de la huelga de hambre, en radio San Gabriel, finalmente tuve que publicar, se han valido y no han faltado algunos traidores que hablaban de mi libro, pero eso no implica nada, porque ellos son los culpables. Salieron con tanques, metrallas, aviones. Yo, ¿qué tenía?, nada. Mis armas fueron la huelga y el bloqueo de carreteras, el bloqueo económico a La Paz, marchas. Eso lo hicimos, reclamamos lo que nos correspondía. Nos debían 72 puntos, tractores, leyes que se debieron anular. No lo hicieron. El gringo prefirió caer.

¿Usted cree que esto da paso para que otras familias puedan también procesar a Goni en EEUU y obtener también resarcimiento económico?

Habrá que ver, tendría que leer el código penal de Estados Unidos para opinar, no conozco. En Bolivia del mismo caso varias personas no pueden hacer juicio, a mi me procesaron por terrorismo, tenía dos juicios del mismo caso, pero anularon uno y me aplicaron con el otro. No conozco cómo es en EEUU, soy ignorante en ese campo, habrá que ver cuánta plata le exigirán, pero creo que no va a alcanzar para resarcir a la gente, será muy poco, habrá que ver hasta dónde avanza esto.

¿Usted cree que la justicia de EEUU viabilizará la extradición de Goni a partir de esto?

No pues, es que él es norteamericano. Ha nacido en EEUU, mira, yo soy aymara, yo no hablo bien el español, yo soy de la nación aymara. Es igualito, él es gringo, ha venido a masacrar al pueblo boliviano, por lo tanto, no lo van a extraditar, ya lo hubieran traído. Si fuera un Mamani, un Condori ya estaría en Bolivia. Él es del grupo de poder, de la masonería, sus abuelos siempre estuvieron como embajadores y en el gobierno. Nos manejaron de generación en generación, él nunca fue del pueblo. Extranjeros nos han gobernado, empezando en Bolívar, y terminando en Gonzalo Sánchez de Lozada.

¿Usted cree que al gobierno del presidente Evo Morales le conviene que venga Goni?

No sé, preguntale a él, yo no hablo con él, no soy su amigo, no pienso igual que Evo Morales. A él dile.

Usted dijo en una entrevista anterior que lo podían implicar en este caso…

Cómo voy a estar implicado, acaso soy ladrón, qué pues.

¿Pero los abogados de Goni lo acusan de instigador?

Estás loco. La defensa del gringo puede hablar cualquier cosa, esos son los nuevos Poncio Pilatos que quieren lavarse las manos.

Usted se siente tranquilo, porque no fue instigador

¿Pero qué he hecho yo?, ¿era presidente?, ¿era ministro de defensa? Yo no era nada más que un ejecutivo de la CSUTCB, ¡qué hablan esos carajos extranjeros!, yo soy originario de aquí, ellos son extranjeros que invadieron el tawantinsuyo, así que no tengo ningún miedo, ¿qué miedo puedo tener?

Fuente: eldeber.com.bo