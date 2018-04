Foto y características del que podría convertirse en el LG Q7

El LG G7 ThinQ ha quedado prácticamente al descubierto tras las últimas filtraciones. De hecho, el modelo sería presentado el próximo 2 de mayo. Sin embargo, no sería el único dispositivo que conozcamos. Según la última publicación de unos de los leakers más populares del sector, la firma prepara un modelo de gama media con pantalla sin marcos, tal y como deja ver la primera foto del dispositivo que, además, viene acompañada de algunas de sus posibles características y que podrían corresponderse con las del LG Q7.

El año pasado, LG presentaba el LG G6, además de una serie de versiones afines que variaban su precio en función de las características. En este sentido, el LG Q6 fue el más destacado al ser un intento de la marca por ofrecer un modelo con algunos detalles típicos de un dispositivo de gama alta, aunque a un precio más contenido. La firma surcoreana podría repetir estrategia este año y lanzar una versión económica del LG G7 ThinQ. ¿El LG Q7?

Hasta la fecha, no teníamos referencias de un posible LG Q7. Hoy, gracias a la publicación de Roland Quandt en Twitter, se abre esa posibilidad. Y es que el popular leaker ha dejado ver en un tweet un smartphone que se caracteriza por contar con pantalla sin marcos. Una pantalla que avanza tendría un tamaño de 5.5 pulgadas y relación de aspecto 18:9. Sin embargo, más significativo sería el detalle de que no contaría con notch o muesca en la parte superior, tal y como hará el LG G7 ThinQ.

Here's a sketchy one. This is a new mid- to low-range device from LG. No notch and a 2:1 screen w/ rounded corners. That's all I know. Here's my guesswork: 1280×640 pixel, ~5,5in screen, FP+power on rear. Again, no hard facts know to me, except what is clearly specified as such. pic.twitter.com/K2oE9nPrN5

— Roland Quandt (@rquandt) April 10, 2018