Oruro, 10 abr 2018 (ATB Digital).- Los impulsores del proceso revocatorio contra el alcalde de Oruro, Edgar Rafael Bazán, no lograron juntar las firmas requeridas por el Tribunal Electoral Departamental (TED) toda vez que este martes feneció el plazo para presentar las rúbricas. Al no completar con los 8 mil adherentes faltantes, los promotores no presentarán los libros.