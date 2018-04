García Linera asegura que Tarija recibirá $us 3.000 millones en regalías e IDH los próximos ocho años

Rodrigo Paz y Álvaro García Linera inauguraron ayer viernes el sistema de agua en Tolomosa Grande, en el marco de los festejos por la Efeméride de Tarija. Foto: La voz de Tarija

Tarija, 14 abr (ABI).- El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, afirmó el sábado, en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental por los 201 años de la batalla de La Tablada, que Tarija recibirá en los próximos ocho años 3.000 millones de dólares por concepto de Impuestos Directos de los Hidrocarburos (IDH) y regalías, por las mega inversiones que encara el Gobierno nacional en esa región.

“Si se mantienen los precios internacionales del petróleo más o menos estables entre 60 a 70 dólares, los ingresos para Tarija van sumar hasta el 2025 cerca de 3.000 millones de dólares por regalías e IDH, aparte de las inversiones directas que hace el Gobierno nacional”, remarcó en su discurso.

A contramano, observó que el departamento de Tarija no tiene una hoja de ruta para su desarrollo, porque sus autoridades no se ponen de acuerdo; una de las causas para que no se haya invertido de manera correcta los cerca de 4.000 millones de dólares que recibió los últimos 11 años por concepto de IDH y regalías hidrocarburíferas.

“Como Bolivia a nivel nacional hemos definido un camino para Bolivia, la agenda 2020-2025, una hoja de ruta, Tarija no la tiene, no de un partido, de todos los tarijeños en torno a ese camino deben utilizar los 3.000 millones de dólares que van a llegar los siguientes ocho años, no estoy contando la inversión del Estado”, subrayó.

Recordó que al margen de las obras que están en marcha, en los últimos días el presidente Evo Morales comprometió para este año al menos 170 millones de bolivianos en proyectos de riego, escuelas y agua potable.

En el mismo acto, la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, Sara Armella, entregó la Insignia Libertadores del Sur al niño Carlos Daniel Guerrero, que el pasado año guió a los bomberos en el incendio que consumió más de 12.000 hectáreas de la reserva de Sama.

Por su parte, el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, afirmó que el departamento celebra los 201 años de la batalla de La Tablada en pleno proceso de recuperación de la crisis económica que vivió los últimos años por la baja en los ingresos por regalías e IDH.