Gobierno anuncia descuentos a maestros que acaten paro en Santa Cruz y La Paz

La Paz, 13 abr (ABI).- El viceministro de Educación Regular, Valentín Roca, anunció el viernes que se descontará los salarios a los maestros que paren actividades laborales en Santa Cruz y La Paz. Maestros y padres de familia de la ciudad oriental llevaron adelante un paro de 48 horas entre el lunes y martes, y desde el miércoles iniciaron igual medida pero esta vez de 72 horas en demanda de ítems. Mientras, que la Federación de Maestros Urbanos de La Paz determinó para esta jornada un paro de 24 horas en apoyo a la movilización de sus colegas de Santa Cruz. “En este ámbito por paros y huelgas las disposiciones ya están definidas en el Ministerio de Educación, no va a ser casual aplicar descuentos por los días no trabajados. Porque no encontramos una justificación que pueda avalar esta situación”, dijo el viceministro. Roca reiteró que la Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz es la encargada de atender el pliego sindical de ese sector movilizado, y no así el Ministerio de Educación. Sin embargo, al menos en La Paz, según reportes de medios locales las clases se desarrollan con total normalidad.