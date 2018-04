Gobierno boliviano lanza campaña para la venta de viviendas sociales a crédito

El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo (VMVU) y la Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA) lanzaron este miércoles la campaña “Vivienda YA” para la venta de viviendas sociales a crédito, dirigida a personas de ingresos medios de las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

En esta primera etapa se puso a disposición 975 departamentos o casas. Entre agosto y fines de año se pondrá a la venta 2.354 viviendas más, según informó AEVIVIENDA por medio de un boletín institucional.

En los últimos años, la AEVIVIENDA construyó 3.329 viviendas sociales entre departamentos y casas para reducir el déficit habitacional cuantitativo en el país.

Para ello se edificaron viviendas multifamiliares y unifamiliares en el eje troncal (Cochabamba, Santa Cruz y La Paz), a través de su Programa de Proyectos Integrales y Hábitat ‘Comunidades Urbanas’, para que las personas de ingresos medios accedan a una vivienda social a crédito.

Del total de las viviendas disponibles pone a la venta 297 departamentos en Villa Mercedario de la ciudad de El Alto a $us 40.000 con un subsidio de $us 5.000, es decir a un costo de $us 35.000.

“Las casas construidas por la AEVIVIENDA son las más accesibles del mercado inmobiliario porque las personas podrán adquirir su vivienda desde $us 29.700 a $us 53.500”, cita el boletín.

El precio de las viviendas depende de su estructura, distribución y el lugar de construcción. Por ejemplo, las casas construidas en el municipio de Warnes, Santa Cruz, en la Urbanización Papa Franciscos tienen un precio entre $us 29.700 y $us 36.710.

Las entidades bancarias a través de las cuales se puede gestionar el crédito son: Banco Unión S.A., Banco Nacional de Bolivia (BNB), Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Fie S.A. y Banco Fortaleza S.A.

Además creó una página de Facebook (ViviendaYa= @Bolivia.ViviendaYA) exclusivo para atender las consultas de las personas interesadas, habilitó líneas de WhatsApp 69925387-76604640-75846649 y habilitará la línea gratuita 800-10-2373.

Los requisitos básicos para acceder a estas viviendas son: ser boliviano (a), mayor de edad, no tener vivienda propia, no haber sido beneficiado anteriormente con programas estatales de vivienda y demostrar documentalmente la capacidad de pago del crédito hipotecario (ante la entidad financiera).

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz