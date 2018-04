Gobierno: Indultos ayudan al control de la sobrepoblación carcelaria, que llega a 213%

La sobrepoblación carcelaria está cifrada en 213%, distribuida en la totalidad de los centros penitenciarios del país, y los indultos sirven de alguna forma para controlar este problema; si no se hubieran aplicado, el número de presos llegaría aproximadamente a 24.000, afirmó el director de Régimen Penitenciario, Jorge López.

Desde 2012 fueron aplicadas cinco disposiciones legales que permitieron que un total de 5.841 personas salgan de la cárcel, entre sentenciados y con detención preventiva. Eso permitió que la población penitenciaria se sitúe en 18.195 y no llegue a 24.000, lo que no obstante no resuelve de raiz el problema, ya que a febrero la sobrepoblación es de 213%.

“Los anteriores decretos presidenciales han hecho, si vale el término, sostener la población penitenciaria…Ya son cinco indultos que salieron y este es el sexto para que pueda (ser) un paliativo para que no crezca más la población penitenciaria”, dijo López en una entrevista con la red Uno en la que habló sobre el reciente anuncio hecho por el presidente Evo Morales.

Morales envió el Legislativo un decreto presidencial para la amnistía e indulto total y parcial a favor de los privados de libertad. Mujeres embarazadas, mujeres que cuidan a hijos menores de seis años, personas con discapacidad o enfermedades graves o quienes hayan cumplido parte de su condena podrán acogerse al perdón de su condena y salir de la cárcel.

En un informe ante el Legislativo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló el hacinamiento carcelario y reiteró que el 70% de los privados de libertad son detenidos preventivos o personas que no cuentan con una sentencia.

Según los datos que expuso, las cárceles del departamento de Santa Cruz tienen una capacidad para 1.731 internos, pero la población albergada alcanza a 6.739 (289%). En La Paz, la situación no es diferente porque con una capacidad de 1.228 reclusos tiene 3.867 reos (215%).

En Cochabamba la sobrepoblación es de 132%, de 1.218 a 2.825; en Chuquisaca de 610%, de 102 a 724 internos; en Tarija de 122%, de 500 a 1.109 reos; en Beni de 203%, de 308 a 933; en Oruro de 224%, de 250 a 811; en Potosí de 132%, de 340 a 788; y en Pando el hacinamiento alcanza el 212% ya que las cárceles acogen a 399 presos cuando su capacidad es para 128.

Para López el contar con 70% de presos sin sentencia muestra “que algo está mal” en la administración de justicia. (05/04/2018)

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz