Gobierno sugiere nuevo estudio para descongelar regalías de Incahuasi

“Yacimientos(YPFB) tiene dos caminos: homologar el estudio técnico realizado por la empresa extranjera o efectuar un nuevo estudio técnico complementario”, dijo Carlos Romero, ministro de Gobierno, al referirse a la polémica que existe por la delimitación entre los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz que ha derivado en la congelación de las regalías del campo Incahuasi.

La autoridad fue claro al indicar que si yacimientos opta por la primera opción “van a sobrar los abogados chicaneros” que interpondrán recursos que dilatarán el tema por lo que “es aconsejable realizar un nuevo estudio técnico expedito para no dejar ningún margen de chicaneria jurídica y resolver la situación del reservorio” para así “destrabar la situación de las regalías”.

Cabe recordar que la gobernación que dirige Rubén Costas defiende los resultados de un primer estudio técnico oficial que pone al campo en cuestión dentro del departamento de Santa Cruz. Fue precisamente este datos el que fue refutado por las autoridades chuquisaqueñas generándose una disputa legal que, por determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional, se estableció de que se congele las regalías mientras se resuelve el tema.

Romero explicó que los representantes legales cruceños debieron de haber planteado un recurso de complementación de enmienda para evitar llegar a esta situación pero que no se lo hizo en su debido momento y que en lugar de eso, hay políticos que se dedicaron a orquestar un show mediático que no corresponde ya que el tema de la no entrega de las regalías “no es una decisión del Gobierno nacional, no corresponde los términos que dicen nos han quitado los recursos, son palabras temerarias propias de políticos acostumbrados a la coreografía”.

“El Ministerio de la Presidencia ha emitido una resolución en la que se consolida la totalidad de los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz (…) esto ya no puede ser más objeto de cuestionamiento. Sabemos que algunos abogados impulsarán la idea de impugnar las leyes republicanas diciendo que su reglamentación no es clara, lo ciento es que la resolución del ministerio cierra el debate de los límites entre ambos departamentos y que ahora corresponde realizar el segundo punto expuesto por el TCP”.

Al respecto, Vladimir Peña, secretario de Gobierno, de la Gobernación de Santa Cruz, sostuvo que la Resolución Ministerial 090 da por terminado un problema que nunca debió existir y que por distintas razones, a su criterio, se buscó generar un enfrentamiento interdepartamental y con los municipios cruceños.

Peña sostuvo que con esta RM el TCP no debería tener más excusas, pues uno de los puntos que exigía el tribunal era que el tema de los límites esté claramente definido para dejar sin efecto la confiscación de las regalías de Incahuasi.

Fuente: eldeber.com.bo