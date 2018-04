Gobierno y UMSA firman convenio para edificar el Hospital Universitario que costará $us 80 millones

El Gobierno y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) firmaron este jueves el convenio para la construcción del Hospital Universitario, de tercer nivel, en la zona de Cota Cota, que demandará una inversión de $us 80 millones, de los cuales $us 10 millones serán empleados en la estabilización del terreno de 30.000 metros cuadrados.

El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, expresó que el hospital será el lugar de formación de “grandes” médicos a través de la profesionalización de los estudiantes de la carrera de Medicina de la UMSA y recordó que hace un año atrás el problema más crítico era la falta de un terreno.

“Es una inversión de $us 80 millones y el gran problema era el terreno dónde construir (…) luego finalmente con investigaciones se dijo que con una fuerte inversión se podría estabilizar el terreno, eso nos subía $us 5 millones a $us 10 millones y eso lo hemos asumido y en Cota Cota se va a construir el Hospita Universitario”, declaró, durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Obras Públicas.

García anunció que hasta 2020 se prevé tener concluido todo un complejo de salud que tiene que ver con la construcción, además del Hospital Univeristario, de otro hospital en la zona Sur para Medicina Nuclear; otro en la avenida René Zavaleta de La Paz; otro en la ciudad de El Alto frente al Regimiento Ingavi (Tarapacá) y la finalización, también en la capital alteña, del Centro de Investigación Nuclear.

Según el Vicepresidente, en total se invertirá más de $us 700 millones. “Queremos hacer el hospital más moderno del departamento y de la ciudad de La Paz”, advirtió.

En el acto, García anunció que está a disposición de los universitarios y profesionales químicos y biólogos la convocatoria para 260 becas en áreas como Ciencia y Tecnología Nuclear; Laboratorio para Análisis de Activación Neutrónica; Laboratorio de Radioisopos; Centro Multipropósito de Irradiación; Laboratorio de Radiotecnología; Laboratorio de Plasma; Radiofarmacia Preclínica, Medicina Nuclear y Radioterapia, Técnicos Electrónicos, entre otros.

“¿Quiénes van a viajar?, ¡los mejores!. Se formará una comisión técnica de alto nivel que va a revisar los curriculums”, indicó.

Las postulaciones, según comunicó la autoridad, concluye a finales de abril. La convocatoria puede ser consultada en la página de la Vicepresidencia del Estado. (12/04/2018)

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz