Golovkin anunció a su rival para el 5 de mayo

Después de la sanción a Saúl Álvarez, el kazajo boxeará en Los Angeles.

Ahora sí Gennady Golovkin será el representante del “boxeo mexicano”. El kazajo tendrá su función del 5 de mayo después de que se confirmó la suspensión de su segunda batalla contra Saúl “Canelo” Álvarez por problemas de clembuterol (dopaje).

Saturday, May 5 @StubHubCenter

Tickets Go On Sale

Today! Wednesday, April 18 at 10 A.M. PT

Ticket link here> https://t.co/YEE3g6UHKnpic.twitter.com/2ytJbLKMuP

— Gennady Golovkin (@GGGBoxing) 18 de abril de 2018