Gómez inicia en el puesto 13 en Francia

Ref. Fotografia: Experiencia. Es el único nacional compitiendo en Europa.

El boliviano Alejandro Gómez comenzó su accionar en la World Series Bike Maratón tomando parte en la prueba francesa denominada Roc Laissagais y acabó en la 13va posición con un tiempo de 4 horas, 29 minutos y 33 segundos. “Ayer (domingo) me encontré súper bien. Ya de inicio me puse con los de cabeza.

Estaban los corredores profesionales del (equipo DMT de Ferreira), del Giant, del Torpado (de Italia). Y ya nada más en kilómetro cinco u ocho, ya Tiago (Ferreira) abre un hueco con otro. Y su compañero en el equipo, Hans Becking hizo tapón para que se fueran”, dijo Gómez. El ganador de la prueba fue el portugués Tiago Ferreira, quien de nuevo revalidó la corona en suelo francés, parando los cronómetros en tiempo de 4h17m16s. El corredor cruceño agregó que “yo me encontraba en el grupo perseguidor guardando un poco de fuerzas. Pero en el kilómetro setenta no sé qué me pasó que me han ido decayendo las fuerzas. Cuando llegué a la parte final (del trazado de 90 kilómetros) que era súper dura y la conocía y me dio un bajón”.

Fuente: eldia.com.bo