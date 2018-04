Gremiales de La Ramada piden traslado paulatino porque sus ventas bajarán

Jaime Flores, ejecutivo de los comerciantes de La Ramada, indicó que no están en contra del traslado al nuevo mercado, pero insisten que la Alcaldía no está haciendo las cosas bien, y que les quiere imponer el cambio para que se el 30 de abril, afirma que no hay condiciones y que su traslado debería ser paulatinamente porque sus ventas bajarán.

Por su parte, Enrique Gonzalo Aro, presidente del mercado modelo del Plan 3000, indica que es necesario que se haga el traslado lo antes posible porque la ciudad está muy desordenada.

Fuente: unitel.tv