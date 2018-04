Guill Maby, a corazón abierto

Cuenta. La presentadora está enamorada, sueña con ser mamá y afirma que es una mujer feliz.

El 2017 fue un año con varios cambios en la vida de la presentadora de red Uno, Guill Maby Díaz más conocida como la Embajadora de los Barrios. Superó la separación de su esposo, pero nunca dejó de creer en el amor fue así que encontró un superhéroe que le haría volverse a enamorar hasta el día de hoy. A la carismática presentadora nunca se la vio derrotada ni triste, al contrario, se mostró más fuerte que nunca a pesar de las adversidades de la vida.

Se ganó un espacio en la pantalla chica gracias a su esfuerzo y ella lo sabe bien, donde va las personas le piden una fotografía, un autógrafo o simplemente un abrazo. Ahora no solo se dedica a ayudar a las personas de los barrios, sino que junto a su novio crearon la Liga de la Solidaridad, la cual ayuda a niños de los hospitales y hogares, sin duda que Guill Maby no descansa y es como ella misma dice “No podré cambiar el mundo pero si hacer la diferencia y unidos siempre es más fácil”.

P. ¿Guill Maby en qué etapa de su vida se encuentra?

G.D. ¡En la mejor! Cada día me realizo más como ser humano, hago lo que tanto me apasiona, me llena el corazón, me da alegrías también tristezas pero es parte de la vida.

P. ¿De dónde nace la idea de vestirte de la Mujer Maravilla y ayudar a los niños?

G.D. Siempre me gustaron los superhéroes y en especial la Mujer Maravilla pero no me animaba, solo llegué hasta la Chilindrina pero en set, esto se dio después de muchos años de animarme a bailar en televisión.

Justo cuando me invitan a realizar un desafío para el programa “Bailando por un sueño”, uno de los jurados me dijo qué haría si ganaba el duelo, le respondí que visitaría dos hogares y le llevaría refrigerios, juguetes y pasar una entretenida tarde, no me pareció la forma de restar importancia a las ayudas sociales, me dijo eso es aburrido, realmente me dejó en shock a lo cual le respondí que yo le demostraría que sí hay gente solidaria y que le gusta ayudar.

P. ¿Fue en esas actividades que conoció a su novio?

G.D. La verdad fue cosa de Dios, ahí lo conocí y hablamos por primera vez, porque a raíz del impasse con el jurado invité a la Fundación Quique, de la cual es fundador Enrique Vidal mi novio y La Pastoral de la Salud un amigo, Marcelo Patiño, que me acompañen en la locura de amor por los niños de los hogares ya que ellos igual trabajan en esta área social y ganamos el duelo a nivel nacional luego fuimos a visitar el Oncológico y el comedor Dios Proveerá de ahí que nació “La liga solidaria”, de la cual formo parte y donde soy la Mujer Maravilla y mi novio el Capitán América.



P. ¿Se dio otra oportunidad en el amor?

G.D. Sí y estoy feliz.

P. ¿Por qué decidió separarse de su esposo?.

G.D. Ya lo pasado pasado, lo que me importa es el presente y futuro.

P. ¿Alguna vez sufrió violencia doméstica?

G.D. No gracias a Dios, creo que cuando una relación se enferma y haz dado todo, luchado por ella pero no da más es mejor no lastimar a la otra persona y cada quien seguir su camino, Dios nos creó para ser felices no infelices, no para lastimar, no ser lastimados, nada justifica la violencia.

P. Guill Maby se hizo famosa gracias a su esfuerzo y constancia ¿eso es verdad?

G.D. Creo que quien me conoce sabe cómo soy y quienes me siguen a lo largo de mi carrera en los medios primero en la radio desde el 97 luego en la televisión desde el 2003, saben quién es Guill Maby Díaz desde siempre la misma montereña soñadora, trabajadora, responsable, exigente, amante de la vida, de los niños, ancianos, animales, medio ambiente y querendona de mis embajadores en cada barrio.

P. ¿Qué sueños le falta por cumplir?

G.D. Ahí si que me agarras, tengo varios pero te resumo lo inmediato, seguir realizando alianzas con las fundaciones que si trabajan de verdad por nuestro prójimo todo el año y así ayudar a las personas que tanto necesitan. También lograr que todos podamos asumir nuestra responsabilidad con los niños desde la planificación familiar, así evitar más niños abandonados en las calles o dejados en los hogares católicos, evangélicos o privados que existen. La tenencia responsable de los animalitos domésticos, que no es la solución matarlos sino políticas serias y sostenibles de campañas de esterilización, como verás sé que no puedo cambiar el mundo pero sin hacer la diferencia y unidos siempre es más fácil.

P. ¿Es difícil ser una mujer pública?

G.D. Para mí no, me encanta madrugar, estar con la gente es una de las grandes ventajas que me da mi casa periodística, red Uno, que como presentadora puedo compartir con ellos en el set de televisión, en los barrios escuchar sus denuncias, festejos, tristezas cuando necesitan alguna ayuda social, me he vuelto tan versátil en El Mañanero que puedo estar en un operativo policial a los 20 minutos rodeada de niños en un agasajo, o en un hospital ayudando a un enfermo que no tiene recursos.

P. ¿Se volvería a casar?.

G.D. No lo sé, solo el tiempo lo dirá, vengo de una familia muy creyente de la ley de Dios por ello siempre trato de hacer las cosas como mis padres me enseñaron, correctas y la unión entre un hombre y una mujer es el matrimonio por ello siempre creí y creo en el matrimonio porque para eso Dios nos creó, aunque a veces no es como uno lo soñó y luchó hasta lo último para que sea hasta que la muerte nos separe en la tierra.

P. ¿Cómo la conquistó Enrique?

G.D. Nos conocimos en el servicio del amor al prójimo en noviembre del 2017, cada uno enamorado a su manera de ayudar a quienes más lo necesitan, coincidimos en ello de una manera increíble, nos admiramos mutuamente, comenzamos a coincidir en actividades como visitas a hogares y hospitales. Se fue dando de apoco, no fue algo planificado por ninguno 🤣🤣cuando acordamos la Mujer Maravilla y El Capitán América se tomaron de la mano e inició nuestra relación de súper amor, él está pendiente todo el día cómo estoy, le gusta acompañarme a ver a mi padre a Montero, le gusta la calma de viajar a lugares tranquilos y alejado, disfrutar de la naturaleza como a mí, creo que lo único en lo que no coincidimos mucho es en el amor a los perritos y gatos pero mis seis hijas se lo están comprando día a día porque son tan mimosas que no hay cómo resistirse.

P. ¿Le gustaría ser mamá?.

G.D. Claro que si. No hay nada más bello en el mundo que ser madre, Yo fui de mis 4 hermanitos y no sabes cómo los amo hasta el día de hoy, son mis hijitos. 🤣Para mí es uno de mis grandes sueños, Dios tiene el control de mi vida y si es su voluntad llegará sino me ha mostrado el camino que no solo es tu hijo quien nace de tu vientre, sino aquel ser al que adoptaste como tuyo, le diste lo que necesita y siempre estará a tu lado. Por ello hace mucho que he pensado en adoptar, hay tantos angelitos en los hogares esperando por buenos y amorosos padres, tienen tanto amor para darnos que cuando visito hogares no me quiero ir o salgo con el corazón hecho un nudo por llevarme a uno de ellos.

Fuente: eldia.com.bo