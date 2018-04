¿Ha llegado la hora de que Shannen Doherty se redima de ser la antipática oficial?

¿O volverá a cometer esos errores que ella ha criticado (en los demás) una y otra vez? Repasamos la trayectoria de una actriz tan conflictiva como independiente.

En su libro de autoayuda Badass (“tía dura”), Shannen Doherty explica la diferencia entre una tía dura y una cabrona. “Una cabrona comete los mismos errores una y otra vez y no se hace cargo de ellos. Siempre está poniendo excusas, mientras que una tía dura no cae en el mismo error dos veces, porque se siente mal, reflexiona y aprende una lección para ser mejor persona después de cometerlo” escribe. Sea cual sea la categoría en la que Doherty encaja, que haya escrito un libro entero en torno a la diferencia entre ambas sugiere que o tiene muy poca vergüenza o carece por completo del sentido de la ironía. No solo ha cometido el mismo error dos veces en dos series distintas y con tres matrimonios distintos, sino que a día de hoy sigue sin reconocer su culpa y sigue poniendo excusas. Durante los últimos 28 años, Hollywood la ha acusado de ser una tía dura y una cabrona pero, probablemente, Shannen Doherty sea las dos cosas.

Cuando Sensación de vivir debutó en 1990, Doherty era la más famosa del reparto. Sus papeles en La nueva casa de la pradera (a los 11 años) y en Heathers, escuela de jóvenes asesinos (con 16) le dieron ventaja respecto a sus compañeros y ella la aprovechó. Una y otra vez. “Siempre llegaba tarde, su impuntualidad era devastadora” recuerda el productor Charles Rosin, “y cuando llegaba, tenía una actitud atroz e indiferente. No era feliz trabajando en la serie”. Tori Spelling, en su autobiografía fabulosamente titulada Stori Telling, cuenta que la actriz acabó liándose a tortas con Jennie Garth (Kelly Taylor), un incidente que ambas han reconocido a medias –“no hubo puñetazos” según Doherty; “¿arañazos? Eso no voy a negarlo” aclara Garth–, pero tras cuatro temporadas los actores le suplicaron al creador de la serie, Aaron Spelling, que la despidiese. “Había gente que se llevaba bien con ella” recuerda Brian Austin Green (David Silver), uno de sus mejores amigos, “y gente que no, que fueron los que ganaron”.

La que perdió fue Shannen Doherty. Mientras 20 millones de espectadores se sentaban cada semana a ver Sensación de vivir, muchos más millones leían a diario las aventuras de la actriz montando pollos allá donde iba. Se metía en peleas en bares, salía de fiesta y acababa vomitando encima de las mesas (Doherty era, además, una mala influencia para la hija del productor, Tori Spelling), se prometió con un millonario y canceló el enlace pocos meses después, posó desnuda para Playboy (dos veces) y un productor de su película erótica Seducción oculta definió su actitud como “malhumorada, inmadura y amenazante”. Tenía 22 años. Ella por su parte se justificaba: “si consideras que ‘ser difícil’ significa ser una mujer fuerte capaz de valerse por sí misma, sí, lo admito. Estoy abierta a otras ideas, pero si me entras por mi lado malo y no me escuchas y no me tratas con el mismo respeto con el que tratarías a un hombre, te vas a topar con un problema”. Shannen Doherty sí que era un problema, pero la verdadera víctima de esta debacle (aparte de los operarios y artistas que trabajaban en Sensación de vivir) esa era Brenda Walsh.

La protagonista de Sensación de vivir era lo que la cultura pop llama peyorativamente “una Mary Sue”. Una chica perfecta consciente de que lo es, tanto que no parece vulnerable, compleja o, en definitiva, humana. Brenda sufría mucho más para integrarse en su nuevo instituto de pijos (los Walsh venían de Minnesota, lo cual les convertía a ojos de sus nuevos vecinos en unos granjeros) que su hermano mellizo Brandon y su pérdida de la virginidad con Dylan durante el baile de primavera se convirtió en un asunto de interés nacional. Al tratarse de una adolescente, los espectadores protestaron y los productores impusieron un castigo para Brenda: debía sentirse tan culpable por haberse acostado con Dylan que decidiría romper con él. Esta decisión ilógica contribuyó a la corriente de odio contra Brenda, percibida como una niñata repelente, una caprichosa y una mala persona que encima se creía mejor persona que las demás, que llevó a la fundación de club de anti-fans de “Odio a Brenda” y a una canción techno que solo repetía “Odio a Brenda. Odio a Brenda. Odio a Brenda”. La actriz lamenta que nadie supiese separarla de su personaje y que, simplemente, se hartó de aquel maltrato colectivo.

“No quería estar ahí, no era feliz” recuerda Shannen Doherty, “el sacrificio de tener una cámara enfocándome las 24 horas me parecía demasiado grande. Estaba intentando desesperadamente madurar, encontrar mi espiritualidad, conocer novios. Era una adolescente”. Una adolescente que seguía llegando tarde. “En una ocasión, como ella había llegado tarde dos días antes, tuvimos que planificar una toma a las 7:45 de la mañana” cuenta Charles Rosin, “Todo el mundo estaba allí. Ella no llegó hasta las 9:45. Una vez Jason [Priestley, Brandon Walsh] dijo ‘hasta aquí’, aquel fue el principio del fin”. La actriz niega que llegase tarde, aclarando que el resto de actores le tenían envidia.

“Estoy centrándome en mi vida personal ahora mismo” explicaba en su momento, “porque cuando todo vaya cuesta abajo y pierda mi popularidad tiene que haber alguien ahí”. Alguien, según los rumores, a quien apuntar con una pistola, atropellar y amenazar con “contratar a unos sicarios” que le “sodomicen en el jardín”. Los cinco meses que duró su compromiso con Dean Jay Factor, el heredero de Max Factor, culminaron en una orden de alejamiento según la cual él acusaba a Doherty de maltratarle sistemáticamente. Ese mismo año, 1993, se casó con Ashley Hamilton. Se divorció a los seis meses. Tras finalizar la cuarta temporada, Shannen Doherty fue despedida de Sensación de vivir a petición de todo el equipo técnico y artístico. Brenda se fue a Europa a buscarse la vida como actriz y Shannen hizo lo mismo pero en el cine indie.

Mallrats, la segunda película del niño prodigio del cine independiente americano Kevin Smith tras Clerks (y la única producida por un gran estudio, una experiencia que él detestó), convirtió a Shannen Doherty en una musa de la Generación X durante un par de semanas, pero enseguida se vio acorralada: no le caía bien al público y era más famosa por ser una profesional difícil que una buena actriz, ¿por qué razón iba nadie a contratarla? Porque le debían un favor. Aaron Spelling le dio una segunda oportunidad y cinco años después de despedirla de Sensación de vivir la fichó para otra serie, Embrujadas, y no adivinarás lo que ocurrió después. Bueno, sí, ocurrió exactamente lo que estás pensando.

Como había sucedido en Sensación de vivir, Doherty era la más famosa del reparto, y llevó regular que su compañera Alyssa Milano fuese la favorita de los fans y acumulase contratos publicitarios con firmas de moda y de cosméticos. Brad Kern, el productor de la serie, culpa a los horarios: “la gente en televisión trabaja 12 o 14 horas diarias, cinco días a la semana, pocas veces he visto actores siendo mejores amigos en un rodaje”. En este caso no es que no fueran amigas, es que no se hablaban fuera de cámara. “Había días en los que yo llegaba al set, le daba los buenos días, y ella no respondía” reconoce Milano, “otros días ella me daba a mí los buenos días y era yo quien no decía nada”. Paramount envió a un intermediario para tratar de aplacar la tensión, pero eso solo cabreó aún más a las tres actrices. La prensa vibraba ante esta secuela de “Shannen Doherty siendo problemática” y ella quiso evitar caer en el mismo error. ¿Disculpándose? ¿Llegando puntual? ¿Siendo cordial? No. Largándose por patas y sin avisar.

Doherty le pidió al estudio que le dejasen abandonar la serie con discreción pero, tal y como recuerda la tercera actriz en discordia (Holly Marie Combs), Paramount amenazó con demandarla por incumplimiento de contrato. “Acabó marchándose de la forma más cutre posible” recuerda Combs, “sin decir nada y comunicándolo a través de su abogado cuando acabó la tercera temporada. No se hace eso a alguien, especialmente a alguien [Aaron Spelling] que ha creado los dos éxitos de tu carrera”. Prue Halliwell, el personaje de Doherty, acababa inconsciente al final de la tercera temporada y la cuarta arrancó directamente con su funeral: Prue moría fuera de plano y, para celebrar el inicio de la nueva temporada, Alyssa Milano organizó una fiesta con todo el equipo presidida por una pancarta que decía “Ding-Dong, la bruja ha muerto” (la letra de una canción de El mago de Oz y la metáfora con más mala leche de la historia de la televisión americana).

Tras cometer, literalmente, el mismo error dos veces (lo cual según su propio libro convierte a Doherty en una cabrona) y buscar excusas en vez de reconocer su problema hasta el punto de bautizar su productora No Apologies (“nada de disculpas”, lo cual, según el mismo libro, la confirma como una cabrona con muy poca vergüenza), la actriz abrazó su condición de estrella venida a menos. Volvió a casarse, con un señor que pasaría a la posteridad de la cultura pop como el acompañante de Paris Hilton en el video porno que la hizo famosa, y se separó a los nueve meses. Produjo y protagonizó su propio reality show, Breaking Up With Shannen Doherty, en el que ejercía como mensajera: le comunicaba a la gente que su pareja quería romper con ellos, que sus amigos no les soportaban o que su familia quería que cambiasen de personalidad. Participó en Dancing With The Stars (fue la primera eliminada) y en 2008 resucitó a Brenda Walsh para la nueva versión de Sensación de vivir, 90210, en la que regresaba de Europa tras varios años triunfando en el teatro para dirigir la obra del instituto. A Brenda Walsh le había ido mejor en la vida que a Shannen Doherty.

En 2015 la actriz comunicó en Instagram que sufría cáncer de pecho y regresó a los medios de comunicación con fotos en las que mostraba sin reparo las secuelas físicas de la quimioterapia. Su compañera Jennie Garth le mandó ánimos (también a través de Instagram) con una imagen del eslogan “Fight like a Brenda” (lucha como Brenda): “a mi hermana del alma, Shannen Doherty, la mujer más fuerte que he conocido. Antes me sentía amenazada por tu espíritu, ahora te admiro por ello”. Las actrices de Embrujadas también le enviaron apoyo en Twitter e incluso se han aliado para protestar contra de la nueva versión de la serie que prepara el canal CW.

Hoy el cáncer está en remisión y Doherty ha vuelto a trabajar. Participará en la serie Heathers, pero no repitiendo su papel de “una de las Heathers” sino en otro distinto. Sea cual sea, probablemente será lo más comentado de la serie. Porque Doherty nunca logró ser una estrella, ni una gran actriz, ni siquiera una profesional, pero siempre ha sabido llamar la atención. En su mano está demostrar si ha aprendido la lección o volver a liarla por tercera vez. Lo que está claro es que nadie se lo va a querer perder.

