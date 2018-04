‘Happy’ se renueva

Automovilismo. Competirá en un coche adaptado para la clase Proto. Ya ganó la primera fecha nacional y apunta al torneo local y sudamericano.







La anterior temporada estuvo alejado de las carreras, un tiempo que tomó para pensar sobre su futuro y volver con todo a nivel nacional; Eduardo “Happy” Peredo retornó renovado y estrena coche y categoría. El cruceño competirá en la clase Proto a bordo de un coche KIA Río que adaptó junto a su equipo “HP Racing” durante poco más de cuatro meses. Con la primera fecha del torneo nacional en el bolsillo, “Happy” apunta al calendario departamental y sudamericano.

Tiene un gran apoyo. “Siempre destaco que con Herbalife formamos un gran equipo. Ellos me brindan todo el apoyo necesario para que me pueda desempeñar de la mejor manera y deje en alto el nombre de Bolivia. La nueva nave que estaré estrenando y junto al apoyo en la nutrición con los productos que me brinda la compañía serán piezas fundamentales para el éxito de mi carrera deportiva”, señaló el corredor.

En este sentido, “Happy” tiene planificado estar en siete carreras del campeonato departamental, seis del nacional, el Gran Premio Integración del Oriente y dos fechas del campeonato sudamericano de rally. “Esto con el objetivo de salir a nivel internacional”, agregó Peredo.

Con alto performance. Su coche puede alcanzar hasta 230 km/h, tiene cinco velocidades su caja de cambio, además de contar con un motor Motec M800, de diferenciales Motec MDC, tablero Motec C-127, PDM Motec, Keypad Motec.

Fuente: eldia.com.bo