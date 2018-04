Huanacuni reiteró que convocará a reunión de UNASUR para segunda quincena de mayo

Canciller de Bolivia, Fernando Hunacuni . Foto: Cancillería

El canciller de Bolivia, Fernando Huanacuni insistió que no hay países que hayan abandonado Unasur.

El canciller Fernando Hunacuni comunicó que Bolivia en su calidad de presidente protempore de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), convocará para la segunda quincena de mayo a una reunión de alto nivel, para tratar la elección del Secretario General. Asimismo reiteró que ningún país se apartó del bloque.

“Bolivia organiza la convocatoria al mecanismo de Diálogo de Alto Nivel de la Unasur, para reunir a los cancilleres de los países miembros en la segunda quincena de mayo”, dijo Huanacuni este domingo en el programa el Pueblo es Noticia.

A cinco días de haber asumido la presidencia pro témpore de Unasur, el Canciller repitió que se ha heredado varios temas pendientes que dejó la gestión asumida por el gobierno de Argentina.

“Hay varios temas pendientes, uno de ellos es la designación del Secretario General, y para designar al Secretario General hay un mecanismo, es el Diálogo de Alto Nivel, no son los consejos, por ejemplo de seguridad ciudadana o seguridad y justicia, de defensa, educativo, tenemos varios consejos que no ha parado y continúan funcionando”, señaló.

Remarcó que se debe seguir un protocolo que no fue encarado por Argentina para la elección del Secretario General, espacio acéfalo desde enero de 2017 cuando dejó de ejercer el colombiano Ernesto Samper. “El espacio para resolver son los diálogos de alto nivel, eso ameritaba una convocatoria, cancilleres y/o presidentes, no se convocó ni a cancilleres ni a presidentes, no hubo el foro correspondiente”.

Seis países miembros de Unasur, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, anunciaron el pasado viernes su determinación de suspender su participación, debido a la falta de una cabeza del bloque.

Analistas interpretaron la decisión como una presión para que Venezuela haga sus oficios a fin de retornar a un proceso democrático, ya que los países que determinaron dejar momentáneamente el organismo, son miembros del Grupo de Lima, quienes manifestaron preocupación por la situación del país caribeño.

Pero Huanacuni insistió que no hay países que hayan abandonado Unasur. “Nosotros hemos recibido una carta de seis países que nos dicen que suspenden su participación en las reuniones de Unasur hasta que se designe al Secretario General. Pero no mencionan la palabra ‘abandonar’ o ‘retirar’. No conocemos ningún otro documento oficial”, dijo.

Fuente: noticiasfides.com