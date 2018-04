Hugo Siles: “Me atacan para tapar sus errores que llevaron a que congelen las regalías”

El viceministro criticó el estilo político de la Gobernación al que calificó de bajo nivel y falta de respeto hacia el otro

Tras un año y nueve meses de silencio, Siles sostuvo que Peña escondió información a la opinión pública politizando un tema que era técnico y legal.

Siles subrayó que él no originó el problema, sino que fue un pedido de Chuquisaca el de revisar los límites y que el congelamiento de las regalías no las determinó sino que fue el TCP.

En este tema todos apuntan a usted como el responsable

Sí, y eso se debe al trabajo de desprestigio que hizo la Gobernación cruceña y en solo centrarse en mi carta, cuando en realidad hubo otras cinco de similar contenido y no se dijo nada, pues estaba firmada por Gonzalo Vargas, viceministro de Autonomía. Esa información se la escondió y solo se fijó en mi nombre con un propósito político de muy bajo nivel.

Usted habla de siete estudios técnicos que ya indicaban que los límites no se iban a mover ¿Por qué con esta información no se dio por cerrado el conflicto?

Porque se debía cumplir con un proceso de conciliación administrativa que nos indicaba el Decreto Supremo 1560 y la ley 339. Sin embargo, a los 13 días de la primera carta nosotros realizamos una actualización del sistema de reorganización geográfica que en sus conclusiones dice que están vigentes las leyes de 1898 y 1912 y que la resolución suprema de 1914 definen límites precisos entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca.

¿Eso qué quiere decir?

Eso significa que la Gobernación cruceña ya en 2016 tenía información de que los límites no se iban a modificar, pero escondió esa información y en vez de avanzar ante el TCP, se dedicó a hacer politiquería y cuando el tribunal determinó el congelamiento buscaron a un responsable, cuando ellos fueron los ineptos.

Se lo acusa de ser el responsable de todo esto…

Eso es mentira, pues el pedido de revisión de los límites lo hace Chuquisaca el 22 de agosto de 2016, donde pide revisar 122 vértices, pero solo se admiten el estudio del vértice uno al 30. Una vez más Santa Cruz ya sabía que los límites no se movían, además a parte de este informe de admisión hay siete más y en los siete se ratifica el tema de los límites.

Se lo ha declarado persona no grata en Santa Cruz

Sí lo sé, y es tiempo de que los que mintieron, los que desinformaron como el señor Peña me pidan disculpas, no tengo la culpa de que su trabajo no haya sido el correcto y ahora deben lidiar por el tema de las regalías.

Fuente: eldeber.com.bo