Ian Curtis y Van Morrison: obsesiones y temores en la poesía de los músicos británicos

Textos inentendibles por momentos, desde lo kafkiano -esto es: un surrealismo aún más profundo y descolorido- llegan al ojo del lector entre las fotografías personales que ilustran la edición. Ávido lector del realismo ruso, hace su homenaje personal a Nikolái Gógol en Dead Souls (Almas muertas): “Someone take these dreams away/That point me to another day/A duel of personalities/That stretch all true realities” (Alguien que se lleve estos sueños/Eso me apunta a otro día/Un duelo de personalidades/Eso extiende todas las realidades verdaderas), bien podría definir a Chíchikov, el protagonista de la novela de Gógol.