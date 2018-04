Increíble pero cierto: esta mujer no quiso ser ‘la chica del príncipe Harry’

Katie Cassidy interpreta en ‘Arrow’ a una abogada. ¿A qué les recuerda?

Llevamos meses contándolo: el príncipe Harry se enamoró de Meghan Markle viendo un capítulo de la serie Suits, y, por medio de una amiga en común, terminó citándose con la Rachel Zane de carne y hueso en el Soho House de Londres. Se enamoraron, la reina les dio su visto bueno y el príncipe de Gales anunció su compromiso. Se casarán el próximo 19 de mayo en el castillo de Windsor y Meghan Markle será duquesa.

Pues bien; ahora resulta que el cuento de hadas de Harry y Meghan tuvo antes su borrador y estuvo a punto de repetirse punto por punto, aunque con una protagonista distinta: la actriz Katie Casssidy. Katie Cassidy, hija del famoso actor y cantante David Cassidy, ha revelado que en 2014 rechazó citarse con el príncipe porque no quería ser conocida como “la novia de Harry”, igual que nunca le ha gustado ser “la hija de David”. Para colmo, Katie Cassidy, lo mismo que Meghan Markle en Suits, interpreta en la serie Arrow a una abogada (¿tiene nombre esa filia de Harry por las togas?).

Se conocieron durante un fin de semana en Miami. La actriz acababa de terminar de rodar una de las temporadas de Arrow y fue a descansar allí con unas amigas. El principe Harry, por su parte, estaba celebrando la despedida de soltero de un amigo. “Estaban de despedida de soltero, y fue como, ‘Hey, chicas, deberíais venir con nosotros’, ha contado la actriz a Entertainment Tonight. Sin embargo, y pese a que sus amigas intentaron animarla a conocer al príncipe, ella rechazó la invitación. “Con el debido respeto: el príncipe Harry es la última persona con la que quería que me fotografiasen. No es que tenga nada en contra de él, es encantador y maravilloso, pero ya sabes, siempre he querido que se me reconozca por mis propios méritos, no por ser la hija de David o la chica de Harry. Tengo mi propia identidad”.

Pese a rechazar al príncipe, famoso esos años por sus juergas, en su entrevista la actriz solo tiene buenas palabras para él: “Es la persona más amable y encantadora del mundo, en serio. Volvimos a verle al día siguiente en la piscina y fue de lo más respetuoso (a pesar de que no había querido ir con él). En plan, ‘Lo entiendo, chicas. Moláis’. Y yo: ‘¡Lo siento!’”

En junio del año pasado, después de un año saliendo juntos, Katie Cassidy se prometió con su novio, el actor Matthew Rodgers.

Fuente: revistavanityfair.es