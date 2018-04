Inédita defensa ante Universitario

Oriente Petrolero. Olguín y Vargas por primera vez juntos.





José Vargas que el 18 de marzo debutó como titular en Oriente Petrolero ante Guabirá en Montero, en aquella cancha casi de arena (victoria 2-1), volverá a serlo este sábado, cuando los refineros visiten a Universitario en Sucre, por la 12ma fecha del torneo Apertura 2018 de la División Profesional.

Vargas hará la dupla central junto a Gustavo Olguín, una defensa inédita según dejó entrever el entrenador Néstor Clausen, en la práctica realizada ayer con miras al partido ante los estudiantiles, obligado por las ausencias del paraguayo Jorge Paredes y Luis Haquín, que serán ausencias debido a acumulación de cinco tarjetas amarillas.

En duda. Pero no solo esos serán los cambios, ya que hasta última hora y cuando todo parecía indicar que el venezolano José Alí Meza volvería a jugar tras reincorporarse a los entrenamientos, esto ha quedado en duda debido a que no se ha repuesto totalmente, a lo que suma que en la práctica de ayer, sufrió un fuerte golpe el volante uruguayo Marcel Román, aunque en primera instancia, no sería tan fuerte.

El equipo. De confirmarse las últimas prácticas, el once titular estaría formado con Diego Zamora en el arco, Carlos Añez, Gustavo Olguín, José Vargas y Carlos Roca en defensa, Diego Suárez, Helmut Gutiérrez, Alexis Ribera y Ronaldo Sánchez en el medio campo, en tanto que en la ofensiva Maximiliano Freitas y Jhonny Cano, siempre y cuando Meza no se reponga, igual que Marcel Román.

