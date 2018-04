¡Infaltables! Los memes de la chilena de Cristiano

El día después siempre viene acompañado de ellos: los memes.

Cristiano Ronaldo marcó un doblete en la victoria por 3-0 del Real Madrid ante Juventus por la ida de cuartos de la UEFA Champions League, pero su segundo tanto quedó en la história.

CR7 se elevó y convirtió con una magestuosa chilena que hoy se transformó en memes. ¡Acá están, estos son!

A special day from Ronaldo puts Real Madrid in perfect position to advance to the semifinal!#UCLpic.twitter.com/1fGu6jiOuI

— Bleacher Report (@BleacherReport) 3 de abril de 2018