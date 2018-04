Instagram te permitirá descargar todas tus fotos y vídeos con una nueva herramienta

En medio del escándalo causado por Facebook y la fuga de datos de sus usuarios a través de una app de Cambridge Analytica, la compañía matriz se prepara para adaptarse a la nueva ley de protección de datos en Europa. Nos referimos a la GDPR y una de las primeras consecuencias será la integración de una herramienta en Instagram que permite a sus usuarios descargar todos sus datos en un archivo, incluidas fotos, vídeos y mensajes.

La recopilación de datos personales llevada a cabo por las empresas y su tratamiento como parte del propio funcionamiento del Big Data será objeto de un mayor control a manos de las autoridades europeas. Una ley de envergadura que pretende adaptarse a las actuales circunstancias después del explosivo crecimiento y evolución de la tecnología y los servicios asociados a la misma. A este respecto, la GDPR velará en gran medida por los derechos y privacidad del usuario a la hora de la cesión de datos personales a terceros.

Instagram deberá facilitar la “portabilidad” de datos

La nueva ley entrará en vigor el próximo 25 de mayo, por lo que las compañías han de adaptarse a todos los puntos que legislará la GDPR. Entre éstos aparece el derecho a la portabilidad de datos, o lo que es lo mismo, la opción del usuario a trasladar sus datos de un servicio a otro.

Aquí es donde cobra sentido la inminente herramienta de Instagram para descargar fotos, vídeos, comentarios e información que el usuario haya podido compartir a través de la red social propiedad de Facebook.

Un nuevo apartado que, según TechCrunch, llegará de forma inminente tanto a la app como el servicio web de Instagram. Si bien no hay detalles al respecto, no parece que haya mucho misterio dado que se espera que la herramienta sea similar – si no igual- a la que dispone Facebook desde hace más de nueve años.

De este modo, los adeptos a Instagram ya no tendrán que recurrir a servicios de terceros, como es el caso hasta la fecha. Y es que los usuarios que se venían en la necesidad de descargar material multimedia de su cuenta, debían paliar la deficiencia de la app oficial recurriendo a servicios externos extraoficiales que, en cualquier caso, suponen un riesgo para la seguridad de la cuenta al quedar expuestas las credenciales del mismo.

