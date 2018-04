Instalan el “cepo” en Apolo para castigar a los delincuentes

Autoridades del Municipio calificaron el hecho de ilegal y anunciaron que procederán a impulsar un juicio penal contra los principales dirigentes ya que la Constitución prohíbe cualquier tipo de práctica que implique tortura.

Cepo en Apolo . Foto: Periodista Edgar Toro

La Paz, 23 de abril (ANF).- Un hecho histórico se registró en el municipio de Apolo cuando organizaciones sociales decidieron instalar “el cepo” para de esa manera lanzar una alerta a los delincuentes ante la falta de seguridad en el lugar. El hecho fue criticado por autoridades municipales, quienes anunciaron el inicio de un juicio penal contra representantes de las organizaciones.

“Temor a Dios y el resto a los hombres para este lugar; simplemente el hecho de que se esté instalado el cepo haga que los mal intencionados, encaminados en la delincuencia, se corrijan. Que Dios nos dé sabiduría para encaminar a nuestra juventud”, señaló la presidenta del Comité Cívico Femenino de Apolo, Melva Durán de Gámez.

El periodista Edgar Toro, a través de Radio TV Apolo 96.9 FM, informó respecto a la iniciativa que se desarrolló el pasado 21 de abril en el municipio del norte de La Paz, en el que la falta de autoridades y efectivos policiales hace que la población recurra a una antigua práctica realizada para castigar a quienes cometen delitos o faltas, pero que es considerada atentatoria a los derechos de las personas.

El cepo fue utilizado en el pasado como método de castigo. Con las manos y pies aprisionados en las aberturas de una tabla de madera, quienes eran “merecedores” del castigo eran expuestos en las plazas públicas a diversas manifestaciones como azotes, golpizas, escupitajos; muchos fueron quemados y víctimas de peores torturas.

En días pasados representantes como el secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos de la provincia Franz Tamayo, Domingo Guzmán Mendo; el presidente de la Fejuve, Orlando Fernández; el presidente del Control Social, Orlando Valencia, y Durán de Gámez, hicieron la respectiva ch’alla del cepo cuando fue instalado en la plaza principal de la población.

El alcalde Mario Vaquiata (MAS), dijo a ANF que “los pueblos indígenas, de acuerdo a sus usos y costumbres, realizan castigos morales”, pero criticó que el cepo en Apolo haya sido instalado por citadinos. Aseguró que no hay organizaciones indígenas de por medio. “Esto se ha copiado, digamos, la gente de la oligarquía, de la derecha, ninguna organización está involucrada en este hecho”, apuntó.

Calificó el hecho de “ilegal” y adelantó que denunciará la instalación del cepo. “De manera pública vamos a denunciar, no pueden hacer eso personas que no les corresponde. No es una práctica legal, son de la ciudad ni siquiera viven en el lugar”, dijo.

Indicó que los asesores jurídicos de la alcaldía analizan la situación para realizar las acciones jurídicas correspondientes.

Negó que haya inseguridad ciudadana en el municipio, pero reconoció que no existe la cantidad suficientes efectivos policiales.