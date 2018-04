Investigación abre duelo político y la Fiscalía aún no define su intervención

Legisladores de la bancada de oposición piden incluir a OAS en la investigación. Comisión empezará su trabajo la otra semana

Fernando R. / Willian Z. / Agencias

La investigación de la operación Lava Jato en Bolivia que involucra a empresas brasileñas en presuntos sobornos a servidores públicos para adjudicar el tramo Roboré-El Carmen a Camargo Correa, entre 2004 y 2006, intensifica el duelo político entre parlamentarios oficialistas y de oposición.

Desde la perspectiva del senador Óscar Ortiz, el caso Lava Jato en Bolivia es sinónimo de OAS.

Hizo entrever que la empresa brasileña que regaló un departamento al expresidente de Brasil Lula da Silva se adjudicó contratos por $us 850 millones en la gestión del presidente Evo Morales.

En el caso Lava Jato son más de 20 empresas constructoras y consultoras procesadas porque constituyeron un cártel para sobornar y adjudicarse obras. “Lo que tenemos que verificar es cuál de estas empresas trabajaron en Bolivia y si llegaron a cometer las mismas prácticas corruptas que cometieron en Brasil y en Latinoamérica. Para nosotros es inadmisible que la comisión oficialista no incluya a OAS en la investigación”, puntualizó Ortiz.

A decir de los senadores de la bancada oficialista Milton Barón y Adriana Salvatierra, la próxima semana la comisión mixta de la Asamblea Legislativa elegirá al parlamentario que se hará cargo de la presidencia y que a la par se definirá la metodología de investigación y el presupuesto que se asignará para investigar los contratos concedidos por el Estado a constructoras brasileñas del caso Lava Jato.

La Asamblea definió que se investigue a las empresas Odebrecht y Camargo Correa y otras que se adjudicaron contratos entre 2004-2006. El diputado Norman Lazarte dijo que pidió a la comisión de la Asamblea no solo incluir a Camargo Correa y Odebrecht, sino a OAS y a todas aquellas empresas relacionadas a Lava Jato.

Su colega Rafael Quispe dijo que pedirá a la comisión de la oposición, no del Gobierno, investigar el proceso de adjudicación y contratación de OAS relacionado a la carretera hacia el Tipnis donde asegura está implicado el hermano del actual ministro de Minería.

Según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, la Asamblea dividió la investigación en dos etapas. La primera comprende Odedrecht y Camargo Correa, luego se indagará a la firma OAS. No toman definiciónLa Fiscalía General del Estado aún no definió su intervención en el caso Lava Jato. Desde Relaciones Públicas se informó de que el tema está en análisis y que no hay una posición oficial al respecto.

Fuente: eldeber.com.bo