Javier León: “Sufrí agresión de policías y jugadores”

EL JUGADOR JAVIER LEÓN CUENTA LO SUCEDIDO.

El defensor argentino de Aurora, Javier León, contó ayer la “humillación” que pasó en el partido del lunes cuando Aurora venció (1-2) a Sport Boys, en el estadio Samuel Vaca Jiménez de Warnes.

El jugador estuvo en el banco de suplentes y en el segundo tiempo fue expulsado (tarjeta roja directa). En las imágenes mostradas por la televisión, León fue sacado de la cancha a empujones por, al menos, cinco policías. Este accionar molestó al central, quien sostuvo que “este tipo de cosas no deberían pasar”.

“Yo fui a preguntar por qué me expulsaron, en eso vinieron los policías y me sacaron a jalones. Es una falta de respeto. Incluso, ya en el túnel, recibí agresiones y golpes por parte de ellos. No entiendo el accionar que mostraron, porque en todo momento estuve tranquilo”, añadió.

El defensor “entiende” la agresión sufrida, pues considera que el Toro de Warnes “tiene un capo” que maneja “todo”.

“Entiendo la agresión, entiendo al equipo con el que jugamos. Seguro el capo que tienen ellos estaba ahí y por eso actuaron así. Era innecesario que hagan lo que hicieron porque yo estaba expulsado y sin jugar. Solo tenían que llevarme al túnel y nada más, esa sí era su función”.

El jugador descartó realizar alguna queja o denuncia ante la justicia o la FBF y se limitó a dar más declaraciones, con la intención de “no meter más leña al fuego”, pues “podrían agarrárselas” con el futbolista.

“Ya pasó el problema. Dejémoslo ahí nomas, no vale la pena seguir con ese tema. Lo que sucedió no es bueno para el fútbol en general y esa imagen deben cambiarla en cada ciudad”.

