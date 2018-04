Jefe del Pentágono: “No debemos esperar a que estemos bajo ataque químico para atacar a Siria”

El Secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mattis en Capitol Hill, Washington, EE.UU., 12 de abril de 2018.

James Mattis sostiene que Trump no necesita el aval del Congreso para atacar.

James Mattis, jefe del Departamento de Defensa de EE.UU., ha afirmado este jueves que el presidente Donald Trump tiene la autoridad para ordenar un ataque en Siria sin la necesidad de esperar al aval del Congreso de su país.

“Bajo el artículo 2 [de la Constitución de EE.UU.], el presidente tiene el derecho de emplear al Ejército […] creo que tenemos la autoridad para tratar con esto”, afirmó Mattis en una audiencia ante el Congreso, refiriéndose a la amenaza percibida de ataques químicos en suelo sirio.

“Tenemos fuerzas en territorio sirio. No podemos asumir que si [Bashar al Assad] no utilizó [armas químicas] contra nosotros en el pasado, no lo hará esta vez”, aseveró Mattis, respondiendo a la petición de un legislador de que presente confirmación legal que justifique una intervención.

“Es la protección de nuestras fuerzas, no creo que debamos esperar [para atacar] hasta que estemos bajo ataque químico, cuando esas armas se están usando en el mismo territorio en el que operamos”, agregó el jefe del Pentágono.

Durante esta audiencia, Mattis afirmó que Washington no cuenta con pruebas que demuestren que en la ciudad siria de Duma se haya perpetrado un ataque químico, e indicó que se mantiene a la espera de que los expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) obtengan esas evidencias.

