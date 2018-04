Joven cae de una patrulla y está en terapia intensiva

Santa Cruz.- La familia de la persona afectada pide a las autoridades policiales que se esclarezca bajo qué condiciones se produjo el hecho. El joven está en terapia intensiva.

Jairo Coímbra Paz, de 16 años, está internado en una camilla del hospital Japonés. Su familia denuncia que se cayó de una patrulla policial mientras era trasladado hasta dependencias de la Felcc en la Villa 1º de Mayo. Este lunes sentarán la denuncia ante el Ministerio Público para que se esclarezca las condiciones en las que se generó este hecho.

Se dice que el joven estaba en compañía de una muchachacerca de las 2:00, el pasado sábado, cuando fueron detenidos por efectivos policiales al ser sospechosos de robo. Los patrulleros los reducen y luego los suben a la camioneta. Es en el camino en el que se produce la caída del muchacho que ahora está en terapia intensiva.

“No hay un informe. Fui hasta la comisaría y pedí que me digan por qué lo detuvieron. Dicen que por robo pero no hay ninguna denuncia, no hay nada. No sabemos cómo pasó. Mi hermano está muy grave, tiene derrame cerebral, está en coma“, dijo Lilian Coímbra, familiar del joven, a la red Unitel.

La señorita que acompañaba a Jairo ahora está en su casa y sus familiares esperan que ella sea convocada por las autoridades para que diga qué fue lo pasó exactamente: “no sabemos si él intentó saltar de la camioneta o fue golpeado”, apuntó Lilian.

La familia de Jairo es de escasos y esperan tener contacto con el Comando policial para que se investiguen las causas en las que se generó este suceso.

