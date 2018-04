Justin Timberlake y Jessica Biel revelan un inesperado dato sobre el nacimiento de su hijo Silas

null;overwriteForeign=true

No todo fue un cuento de hadas.

Apenas unos días antes de que su hijo cumpla tres años, Jessica Biel y Justin Timberlake hablan sobre el nacimiento de Silas Timberlake.

En un nuevo libro, The Nanny Connie Way: Secrets to Mastering the First Four Month of Parenhood, Biel y Timberlake comparten su historia sobre cómo la niñera Connie Simpson los ayudó a digerir la transición a su nueva vida como padres.

“Nuestra historia con Nanny Connie comenzó el día que trajimos a nuestro a hijo a casa desde el hospital”, escribe la pareja en un extracto del libro (vía ET). “Eso puede sonar como una declaración normal viniendo de padres primerizos, excepto que nuestro plan de parto fue todo menos normal”.

“Tuvimos dos parteras, una dula, una clase de meditación durante el nacimiento, una tonelada de libros hippies sobre bebés, y una adorable casa en Hollywood Hills que convertimos en un lugar de entrenamiento para el parto que llamábamos El Octágono. Así que, no fue exactamente normal”, continuaron Timberlake y Biel.

Pero el nacimiento de Silas no salió exactamente cómo lo planearon, y Biel tuvo que someterse a una cesárea de emergencia al último minuto.

“Cuando todos nuestros planes se desmoronaron, y el nacimiento sereno y natural que soñamos terminó con un traslado al hospital y una cesárea de emergencia, volvimos a casa exhaustos, desilusionados y totalmente en impactados”, escribe la pareja. “Yo estaba obsesionada con todo orgánico, libre de tóxicos, natural y homeopático para nuestro hijo, quien llegó a este mundo en una sala de operación a través de una incisión. Era una dictadora, ¡enloqueciéndome a mí y a mi esposo!”

Aunque el nacimiento no salió como lo planearon, la pareja le dio la bienvenida al bebé el 8 de abril de 2015.

Recientemente Timberlake habló sobre la paternidad en una entrevista con Zane Lowe en Beats Radio 1.

“Cuando tienes hijos, de pronto te enfrentas a tu propia infancia, lo bueno y lo malo, ¿voy a dañar por completo a este niño?”, dijo. “Siento que el éxito de la paternidad es sentirse como, ‘Oh, fallé todo el día de hoy pero me puedo despertar mañana y hacerlo de nuevo’, y con suerte, terminarán siendo un buen ser humano”.

¿Pero acaso la pareja piensa tener más hijos?

“Es decir, quiero tener tantos como podamos, si te soy sincero”, dijo Timberlake en enero.

