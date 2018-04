Kevin Muriel: “En el golf cada día cuenta y hay que estar bien preparados”

El golfista cochabambino Kevin Muriel Chonono será uno de los principales exponentes del deporte boliviano en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

Su preparación a 39 días del evento se centra no sólo en el aspecto físico, sino también en la concentración mental y vital para lograr el podio.

¿Cómo espera los XI Juegos?

Con mucho entusiasmo, preparándonos bien y ensayando en una cancha que está muy bien, siendo preparada para un torneo de alto nivel y muy contento de representar a nuestra tricolor.

Sabemos que el golf es una disciplina exigente, ¿cuál es la preparación que realiza?

En la disciplina del golf cada día cuenta, así vayas liderando no está asegurado nada. Hay que prepararse meticulosamente en cada aspecto del juego. Estamos tocando cada aspecto para estar bien finos y preparados. El golf es un deporte donde uno debe tener autocontrol y paciencia.

¿Como inicia para usted un día de entrenamiento?

Llego al club a las 08:30 o 09:00. Hago media hora de elongación y estiramiento de músculos. Me voy a la zona de práctica y entreno 100 bolas exagerando, más que todo la preparación es en la cancha, porque ahí es donde se va a competir.

La exigencia es alta. ¿Cómo se alimenta para llegar a los Juegos?

Gracias al programa Tierra de Campeones, junto a Ovoplus y el gimnasio Kinetic Fit, la preparación es intensa. Acabo de volver de Chile de un tour largo, del Tour del Pacífico, el estrés te come y hay que estar listo en cada aspecto. Estoy consumiendo proteínas para poder aguantar los cuatro días que será la competencia en los Juegos.

¿Cómo se encuentra en la parte física rumbo a los Juegos?

Me encuentro muy bien en la parte física. Regresé de Chile un poco cansado, bajé de peso, pero recuperé con la alimentación que estoy llevando a cabo.

¿A qué rival considera el principal oponente en los Juegos?

No conozco la lista de quiénes vendrán, pero supe que llegarán algunos de gran calidad. Conocí que un amigo uruguayo, Juan Álvarez, será un gran rival. En todos los países hay jugadores bastante buenos y todos serán grandes contendientes.

¿Cuál es el apoyo que recibe de la familia de cara a los Juegos?

A ellos les agradezco mucho, porque sino fuera por ellos no estaría acá. Ellos me apoyan con todo y respaldan para poder lograr el oro (en los Juegos Suramericanos). Son mi roca, no haría nada sin ellos. Hacen de todo por mí.

¿Cómo se siente sabiendo que jugará en el Country Club, donde a diario entrena?

No siempre se da cuando la sede es tu casa. Por ello, muy ansioso, muy alegre y contento de poder representar en casa a la tricolor.

¿Quiénes lo acompañarán en el equipo de golf?

Sé que será José Luis Montaño con quien podré jugar, ya que él es el mejor golfista amateur en Bolivia y está jugando un gran golf, a un alto nivel. Es una gran alegría tenerlo como compañero en la competición.

¿Qué modalidades jugará en este evento?

Se trata de una sola modalidad y la categoría mixta. En individual se juega bajo la modalidad de stroke play, que es juego por golpes y que cada golpe en el campo cuenta y la mixta que es dama y varón.

¿Cómo alterna el estudio con el deporte?

Dejé por ahora de lado el estudio, le dediqué a ‘full time’ al golf. Es mi pasión y esto gracias a Dios me da para vivir y compartir mi tiempo con mi familia y amigos. Estaba estudiando Comunicación (Social) dos semestres, pero me dediqué al golf y agradezco a Dios por esto.

FICHA PERSONAL

Rudy Kevin Muriel Chonono

Lugar y fecha de nacimiento: Cochabamba, 3 de mayo de 1993

Edad: 24 años

Padres: Mario Tito Muriel e Isabel Chonono

Hermanos: Aldo, Aracelly, Marylin y Kimberly

Deporte: Golf

A FONDO

Pasatiempos

“Mi novia (Maday) hace BMX y a veces me gusta ir a correr”

Signo: Tauro

“Desde muy chiquito he sido muy terco, así que me describo como un terco y luchador”

Películas ¿Casa o cine?

“En casa y en cine. Cuando es una película que me gusta demasiado voy al cine”

¿Qué género de películas?

“Más ficción. Me gusta la saga de Marvel, de DC Cómics”.

¿Qué personaje admira?

“A Tiger Woods”

¿Algo que odie?

“Los bombardeos y los problemas en Siria”.

¿Otros deportes?.

“Ping pong y estoy empezando con el tenis y me gustó”.