La Asamblea debate la conformación de la comisión que investigará el caso Lava Jato

La oposición critica la conformación de esta comisión y las limitaciones que se han impuesto en torno a la investigaciones

Miguel Ángel Melendres







La Asamblea Legislativa debate la tarde de este martes la conformación de la comisión que investigará el caso Lava Jato en Bolivia y los presuntos pagos de sobornos a autoridades del país entre 2004-2006.

Entre otras cosa, los asambleístas de oposición critican esta conformación y las limitaciones que se han impuesto en torno a estas investigaciones. Piden también que la minoría debiera presentar sus propias conclusiones a la investigación y no dejar solo al oficialismo mostrar sus resultados.

El Órgano Legislativo conformará una comisión mixta para investigar a las personas que, supuestamente, recibieron sobornos.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, indicó que la comisión estará conformada por cuatro miembros del oficialismo y dos de la oposición que investigarán los casos entre las gestiones 2004-2006.

Adelantó que las pesquisas girarán en torno al ex Servicio Nacional de Caminos (SNC) y a tres personas, identificadas por las iniciales C. G., C. M., C. Morales, entre otros.

Añadió que con esa información, la Asamblea hará su informe y se entregará a la Fiscalía para que proceda a cumplir el informe de la comisión en cuanto al enjuiciamiento.

Entre tanto, los jefes de Bancada de Unidad Demócrata (UD) en el Senado y Diputados, anunciaron que no van a participar en la conformación de Comisión Mixta.

Fuente: eldeber.com.bo