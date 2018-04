La batalla silenciosa de Taiwán con China para expandir sus vínculos en el mundo

Este apoyo de Estados Unidos a Taiwán no sólo se traduce en negocios y un fluido comercio. También existe un fuerte apoyo militar norteamericano con presencia de la marina y el ejército norteamericano en el Mar Meridional de la China para resguardar las costas de esta isla que no es mayor a los 36.000 km2. “No queremos que China use la fuerza para resolver esta situación de conflicto diplomático“, dijo Jane-Lee.