La cineasta Julia Vargas-Weise murió anoche en Barcelona

Julia Vargas-Weise murió anoche en Barcelona, donde vivía desde hace varios años, tenía 76 años.

Fotógrafa y cineasta, Vargas-Weise estrenó su tercer largometraje el año pasado: “Carga sellada”, filme que ganó varios premios en diversos festivales.

Pionera

Cochabambina de nacimiento, fue la primera mujer fotógrafa con estudios académicos del país y una de las pocas cineastas bolivianas y pionera en la producción y difusión de audiovisuales educativos.

“Yo soy la primera mujer fotógrafa del país, llegué a Bolivia con el título de Suiza y mi cámara profesional… No me quiero hacer ni víctima ni nada, pero siempre se me trataba como de segunda, siendo que era la única profesional inclusive graduada con honores. La lucha entonces era mostrar la solvencia profesional, algo similar viví también en Argentina”, contó Julia

Vargas-Weise a Andrea Monasterios en una entrevista realizada el año pasado con motivo del estreno de “Carga sellada”.

El año 1982, fundó AVE, una institución educativa de educación popular que da talleres a mujeres indígenas y a niños trabajadores.

Fue muy activa en el movimiento de video en Bolivia en la década del 90 representando a Bolivia en Latinoamérica. Sus restos serán inhumados en Barcelona.

Exigente

Con “Carga sellada”, su tercer largometraje, se ha convertido en la realizadora de este país con más películas en su haber. Vivió la discriminación —en la valoración y remuneración de su trabajo— y forjó su carrera a base de temperamento.

Estudió fotografía en la Escuela de Artes y Oficios en Suiza, por lo que es muy exigente con el tema de la imagen en sus producciones.

FOTÓGRAFA Y CINEASTA

Una vida dedicada al cine

Julia Vargas-Weise (Cochabamba, 1942) es fotógrafa de profesión, pero también guionista y directora de cine. Estudió fotografía en la Ecole des Arts et Métiers de Suiza. Sus 40 años de experiencia en el área audiovisual le han hecho acreedora a numerosos premios como fotógrafa, guionista y directora, y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Ha dictado cátedras en universidades y talleres de capacitación profesional y popular. Ha publicado un libro de sus fotografías expuestas en Europa, EEUU y Latinoamérica y difundido sus trabajos de cine y video en festivales, circuitos alternativos y comerciales.

En 1991 se inició como realizadora de cortos, y ha participado activamente de los movimientos latinoamericanos de video y ha asistido a numerosos festivales nacionales e internacionales.

En 2004 estrena su primer largometraje, “Esito sería…” un drama coral enmarcado en el fastuoso carnaval de Oruro, mientras que Patricia, una vez basta (2005) es un filme de 63 minutos destinado a la prevención del VIH, a través del drama de una joven que debe enfrentarse y asumir su condición de ser portadora del virus.

Carga sellada (2015), su tercer largometraje, ha obtenido el Premio especial del jurado en el Festival Internacional de la India, Goa.