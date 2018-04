La confesión de una ex figura de la Fórmula 1: “Estuve a punto de morir”

“Estaba en casa dándome un baño y de repente sentí un dolor en la cabeza, como si se me rompiera. Me tiré al suelo, no quería despertar a nadie pero me estaba doliendo mucho. Fui para mi habitación y llamé a mi mujer. El dolor era muy intenso. Empecé a encontrarme mal y vi que tenía que ir al hospital”, relató el brasileño de 45 años en la cadena Globo TV de su país.