La familia de George Michael y su novio se pelean por su herencia

El legado asciende a 125 millones y Fadi Fawaz se niega a dejar una de las propiedades del cantante

La pasada Navidad se cumplió un año de la muerte de George Michael y a estas alturas del año la familia de cantante y quien fuera su novio siguen enzarzados en una pelea por su herencia, valorada en 125 millones. Ambas partes aseguran que se mueven impulsadas por un profundo amor al difunto pero el asunto se ha convertido en un culebrón que se ofrece por capítulos en la prensa británica.

Por un lado están las hermanas del cantante, Melanie y Yioda así como su primo Alex Georgiou. Por otro, su novio, Fadi Fawaz, de 44 años, un ex peluquero de origen libanés. Fadi fue quien descubrió el cuerpo del cantante en 2016. Ahora se ha convertido en un impedimento importante en el proceso legal que rodea el testamento de George Michael y que impide el reparto de su fortuna.

Mientras que la familia de George permanece callada, Fadi ha lanzado una serie de ataques a través de las redes sociales. Describe a los familiares del cantante como “salvajes, criaturas mortales” y ha realizado amenazas en clave sobre lo que podría hacer si es provocado.

Fadi se presenta ahora como fotógrafo y vive de forma gratuita en una de las casas de George Michael, una propiedad de siete millones de tres dormitorios, justo al lado de Regent’s Park. Pero aún así, tiene muchas quejas y todas ellas, al parecer, son sobre cómo ha sido retratado ante la opinión pública y sobre el dinero que cree le corresponde.

Sin ingresos evidentes y sin ningún derecho legal conocido para permanecer en la casa, Fadi está tratando desesperadamente de aferrarse al legado del cantante. Eso sí, lo que tiene es mucha información sobre la vida privada del artista y sobre cómo fueron sus últimos días.

La prensa británica asegura que es tal su penuria que Fadi recientemente vendió un Range Rover que le regaló George Michael. Él mismo admite que no puede darse el lujo de alimentarse solo. “El socio del icono todavía lucha por comprar leche y agua”, ha escrito en su cuenta de Twitter, en la que también oferta recuerdos del cantante a cambio de dinero. También afirma que después de la muerte de su compañero, el círculo de George Michael bloqueó sus tarjetas de crédito y retiró sus pertenencias de la casa de campo del artista en Goring-on-Thames, Oxfordshire. Sin embargo, fuentes cercanas a George Michael dicen que solo han tratado a Fadi con cortesía y generosidad.

En Twitter, Fadi incluso dirige mensajes al cantante: “Incluso me acusaron de tener algo que ver con tu muerte y además retuvieron todas mis cartas. . . Incluso me negaron la entrada a nuestra casa en Goering, donde incluso envolvieron mis ropas y me las enviaron en bolsas de basura “. Y añade: “Así que durante seis meses ni siquiera pude comer, me negaron mi derecho como pareja, como persona y como ciudadano del mundo”.

La semana pasada, Fadi publicó la foto de una nota dejada por los agentes judiciales, que intentaron embargar algunos muebles porque no podía pagar una multa de tráfico: “Cariño, han venido a llevarse tus muebles porque yo no podía pagar la multa. Pero no te preocupes, no les abrí la puerta”.

Fuentes de la familia del cantante aseguran que este antes de su muerte quiso expulsar a Fadi de la casa de Regent’s Park. La actitud de Fadi contrasta con la de los dos grandes amores de la vida de George Michael, el empresario tejano Kenny Goss, de quien se separó en 2011, y el brasileño Anselmo Feleppa, que murió de una hemorragia relacionada con el sida en 1993, que nunca reclamaron nada.

Fuente: elpais.com