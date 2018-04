La frase de Benzema que causa revuelo en toda Francia

El delantero del Real Madrid habló de algunos temas sensibles y generó una gran polémica.

Karim Benzema dio una nota fuera de lo común con una revista llamada Vanity Fair y en ella habló de temas personales que generaron mucha polémica. Al igual que a Lionel Messi, al delantero del Real Madrid lo han criticado mucho por no cantar el himno en su paso por la Selección de Francia, pero lanzó una respuesta que aclara todo: “Si escuchamos bien la Marsellesa llama a ir a la guerra y a mí eso no me gusta”.

Esa canción es un emblema del país europeo, pero el ex Lyon no tuvo reparo en criticarla. Las frases picantes no se quedaron ahí y fue por más: “Jugué con los Bleus por motivos deportivos, pero mi país es Argelia”, sentenció el atacante. “Ya tengo 30 años y dos hijos. Yo estoy tranquilo. Si me necesitan ya saben dónde estoy”, analizó sobre su ausencia en la Selección.

Sobre su vida personal, Benzema fue contundente: “A los 23 años vi que o era más disciplinado o me volvía a Francia. Dejar de comer todo lo que quiero es el mayor sacrificio que he hecho”.

Además, el francés habló de la relación que tiene con sus compañeros del Real Madrid: “Somos todos amigos, pero no te puedo decir que salgamos a cenar juntos. Somos amigos de trabajo”.

Fuente: foxsports.com.ar