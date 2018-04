La inesperada cualidad que te hace ser atractivo (y tener éxito sexual)

Foto: iStock.

¿Has mostrado ser solidario en público últimamente? ¿Estás afiliado a alguna organización benéfica? ¿Tus conversaciones con los otros no pasan más allá del partido de fútbol de anoche? ¿Te importa en cierta medida el hambre en el mundo o las injusticias sociales? La respuesta está aquí: el altruismo. Según un estudio del ‘British Journal of Psychology’ realizado por cinco investigadores británicos, las personas se sienten más atraídas por alguien que demuestra una actitud altruista en su forma de ser. Los científicos descubrieron que aquellos y aquellas que son amables y se preocupan por los otros son más deseables para el sexo opuesto y no solo eso, sino que tienen más relaciones sexuales.

El altruismo es un factor importante a la hora de realizar una selección sexual y sus cualidades son difíciles de observar

El estudio siguió dos líneas de investigación. En la primera, los participantes realizaron una encuesta para conocer de primera mano sus aspiraciones altruistas. Los que reportaron una mayor capacidad de altruismo tenían más relaciones sexuales ocasionales siendo solteros. En el caso de los emparejados, confesaron disfrutar de más momentos íntimos en la cama con su pareja. En la segunda, aquellos sujetos dispuestos a donar su capital a causas benéficas también confesaron disfrutar mucho más del sexo en cuanto a cantidad. Estos últimos también confirmaron tener más parejas de hecho que los que nunca habían donado nada de su dinero. “El altruismo es un factor a la hora de realizar una selección sexual, cuyas cualidades son difíciles de observar”, afirman los autores en el resumen del estudio.

“Las personas altruistas resultan más atractivas y deseables”. Así lo cree Tim Phillips, otro investigador de la Universidad de Nottingham, quien realizó otro estudio sobre el tema. Las razones, como en otros casos, se deben a un choque cultural y biológico: “¿Nuestros ancestros buscaron parejas poco egoístas? ¿Capaces de ser buenos padres a largo plazo?”, se pregunta Philipps en la revista ‘Muy Interesante’.

“Lo que nunca funciona en las relaciones de pareja es ser excesivamente materialista”, concluye el científico. Algo bastante obvio, ya que si el amor entre dos personas no implica compartir, ¿dónde está el amor? “Un reciente estudio de la Universidad de Brigham Young reveló que los matrimonios para los que el dinero es poco importante son de un 10 a un 15% mucho más estables que los que sobrevaloran el dinero o las posesiones”, recalca Philipps.

