La Justicia alemana deja en libertad a Puigdemont y descarta el delito de rebelión

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein impone una fianza de 75.000 euros al expresident mientras estudia su entrega

Puigdemont. Vista exterior de la prisión de Neumuenster (Jens Schlueter / EFE)

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (norte de Alemania) descartó este jueves el delito de rebelión que le imputa el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en la petición de extradición a España del expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont y lo dejó en libertad bajo fianza de 75.000 euros mientras estudia la entrega.

Según explica el tribunal en un comunicado, la sala primera de lo penal considera en principio que la imputación del delito de rebelión es “inadmisible”, pero cree que sí puede ser aceptado el de corrupción, como malversación de fondos públicos, por lo que el proceso de extradición sigue su curso.

Aunque afirma que se mantiene el riesgo de fuga, el tribunal considera que al ser “inadmisible” el delito de rebelión, éste se reduce de forma considerable, por lo que deja en libertad al político independentista con una fianza de 75.000 euros.

Según apunta, “por motivos jurídicos” no puede aceptarse una extradición por rebelión de acuerdo con el Código Penal español, ya que “los actos que se le imputan no serían punibles en Alemania según la legislación vigente aquí”. A su juicio, el delito que podría ser equiparable en Alemania, el de “alta traición”, no puede aplicarse porque no se cumple el requisito de la “violencia”.

Vista del exterior del edificio del Fiscal General en la Corte Regional de Schleswig (Jens Schlueter / EFE)

Puigdemont se encuentra en la prisión de Neumünster desde el pasado 24 de marzo cuando fue detenido por la Policía alemana cerca de la frontera danesa. La Fiscalía General de Schleswig-Holstein decidió el martes tramitar la extradición de Puigdemont al tiempo que le mantuvo en prisión “por riesgo de fuga”.

El propio Puigdemont dijo el martes que no tenía intención de huir de Alemania si la justicia de esta país le permitía salir de la prisión de forma preventiva hasta que el juez provincial de Neumünster decida sobre su extradición.

Un hombre con una bandera estelada frente la cárcel de Neumünster, celebra la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (Jens Schlueter / EFE)

