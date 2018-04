La mejor posición para dormir (y que solo la adoptan el 8% de las personas)

Boca arriba siempre fue la mejor opción. (iStock)

Te preguntarás qué es lo que le pasa a tu cuerpo y por qué estás tan cansado. Y aunque eso podría deberse a varios factores, como la ingesta de alimentos grasos o las cenas demasiado copiosas, la causa más probable de tu mal sueño puede que esté en la posición que adoptas una vez caes en los brazos de Morfeo. La forma en la que te acuestas por la noche podría afectar mucho a tu descanso con ciertas posturas que desencadenan todo tipo de problemas, desde dolor de cuello y apnea del sueño hasta problemas de circulación e, incluso, pesadillas, según informa ‘The Independent’.

Al dormir boca arriba, también reducirás la acidez de estómago, en caso de haber cenado demasiado

Entonces, ¿cuál es la mejor postura para dormir? A pesar de que solo el 8% de nosotros lo hacemos, varios estudios y expertos elogian las virtudes de las personas que duermen boca arriba. Esto, según dicen, se debe a que permite que la cabeza, el cuello y la columna vertebral mantengan una posición neutral, lo que la convierte en una excelente opción para cualquier persona que sufra dolor en esas áreas del cuerpo.

Además, dormir en esta posición reducirá una posible sensación de acidez en caso de haberte atiborrado de alimentos pesados por la noche. Los científicos piensan que esto se debe a que al tumbarse en esta posición, se afloja el esfínter esofágico inferior, los músculos involuntarios que evitan que el ácido se eleve desde el estómago hacia la garganta. Dormir en el lado izquierdo, sin embargo, parece mantener cerrada la trampilla entre la garganta y el estómago, por lo que es menos probable que los durmientes zurdos sientan la quemadura.

¡¡Me duele la espalda!! (iStock)

Shelby Harris, experta en medicina del sueño y profesora del Colegio de Medicina Albert Einstein, reveló a ‘Popular Science’ cómo entrenarse para dormir boca arriba. En primer lugar, comprar almohadas que sean lo suficientemente gruesas para sostener bien la cabeza, quitando algo de presión en los hombros. Si experimentas ardor de estómago, intenta dormir sobre tu lado izquierdo, además de colocar una almohada debajo de las rodillas para apoyar mejor la zona baja de tu espalda.

El dato es muy llamativo: solo el 8% de las personas duerme de espaldas. Es la mejor opción para mantener a raya al dolor, ya que permite que tu cuerpo descanse en una posición neutral, lo que es ideal para reducir molestias. Sin embargo, advierte Harris, esta postura “no es ideal para roncadores”, así como para los que son propensos a desarrollar una apnea del sueño.

Otro truco, mucho más extremo, es meter dentro de la almohada una pelota de tenis, justo en el lado en el que eres propenso a quedarte dormido de lado o boca abajo. Al cambiar de posición mientras estás dormido, tu cuerpo notará inconscientemente la incomodidad y se volteará hacia arriba. A pesar de todo, Harris advierte que dormir boca arriba no es beneficioso para todo el mundo. “Dormir de espaldas puede causar apnea del sueño o agravarlo, por lo que si has tenido episodios como este, mejor no lo hagas”, concluye.

