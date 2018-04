La palabrota ensucia la lengua y destruye el país

Mucho veo que amerita comentarse aunque para muchos eso no sea ni trascendente ni alarmante. No solo acciones políticas, sino haceres que se han hecho comunes entre la población. Entre esos está por ejemplo que en plena cuaresma me topo en un estacionamiento de un centro comercial con un tipo casi rubio, con ropa costosa y un celular de los más caros. El hombre se baja con sus niños pequeños de una gran camioneta de esas que despiertan a cualquier hampón las ganas de secuestrar. El hombre habla por el móvil en alta voz y de 10 palabras 5 son obscenidades que se han convertido vergonzantemente en palabras que nos pertenecen, y que para los de fuera al escuchárselas a alguien, de inmediato dicen: ¡Ese es venezolano! Palabras que me voy a permitir repetir aquí, con la salvedad de una disculpa y la certeza de mi vergüenza. Estas son: “Mama huevo” “Marico” “Coño” “Becerro (a)” “Huevón” o más coloquialmente “Güebón” y algunas más.