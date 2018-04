La Policía arrestó a mujer que fue agredida por militar

Karina J., la mujer que tuvo que acudir a las redes sociales para denunciar a su pareja por la brutal agresión que sufrió el pasado domingo, relató que fue víctima de constante violencia por parte del teniente del Ejército Pablo M., quien ayer fue aprehendido después de haber sido buscado por la Policía.

La mujer apareció en un video, junto a su niña, con una enorme gasa en la frente que cubría la herida que le dejó su pareja cuando la golpeó contra el piso. Ella relata que, después de la agresión, la Policía llegó hasta su departamento para llevarlos a ambos hasta las oficinas policiales. Sin embargo, quedó sorprendida cuando la arrestada fue ella porque el padre del militar habría presentado una denuncia en su contra.

“Me ponen en una oficina donde me encierran y posteriormente a él lo sueltan”, indicó a los medios cruceños. Agregó que una vez que fue liberada acudió a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Warnes para denunciar, pero no fue escuchada. “Incluso fui a la Felcv de Montero, donde no me quisieron recibir la denuncia y me vine acá otra vez”.

“Me siento bien amenazada por su padre, por su familia, por todo el Ejército. No confío”, dijo la mujer.

Karina tiene una baja médica de 14 días y, según su abogada, Jessica Echevería, tiene intensos dolores de cabeza y mareos debido al fuerte golpe que recibió en la cabeza. “Nosotros pedimos que se tipifique como feminicidio en grado de tentativa, esto no es un caso de violencia familiar”, dijo la jurista.

Señaló que deja mucho que desear la forma como se ha manejado el caso por algunas autoridades judiciales en Warnes.

FFAA PIDE UN SUMARIO

El comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Yamil Octavio Borda, confirmó la detención del teniente Pablo M. y aseguró que las Fuerzas Armadas son muy respetuosas de los derechos humanos, muy respetuosas de la ley de violencia contra la mujer, no tenemos ninguna intención de proteger a ningún miembro de la institución armada que comete esos delitos”.

Informó que la primera medida administrativa corresponde a solicitar informes e instaurar un sumario informativo militar a cargo de la Octava División del Ejército, que podría concluir con la baja del militar.