La próxima actualización de Google Chrome traerá nuevos gestos

El gigante de Internet no para de preparar novedades para su popular navegador web para dispositivos móviles. Tras las novedades que llegaron con la versión 65 de la aplicación, ahora parece que la próxima actualización de Google Chrome traerá nuevas funciones que nos harán la vida un poco más fácil.

Google Chrome es uno de los navegadores web para móviles más utilizados aunque la gran G quiere más. Por ello está preparando una nueva actualización de Google Chrome que traerá dos nuevas funciones: un gesto para acceder al historial de navegación y un sistema para añadir emoticonos de forma rápida y sencilla.

Estas son las novedades que llegarán en próximas actualizaciones de Google Chrome

En cuanto al nuevo gesto para acceder al historial de navegación, lo único que tendremos que hacer será presionar de forma prolongada el botón de retroceso de nuestro smartphone. Esta nueva función que llegará de Google Chrome se ha visto a través del código o bandera “ long press [of] the back button to display navigation history” y estará disponible solo para la versión compatible con dispositivos móviles.

Con un nombre tan descriptivo, pulsación larga en el botón de retroceso para abrir el historial de navegación, queda clara que será una de las funciones que veremos en una futura actualización de Google Chrome. No estamos seguros de cómo se mostrará en pantalla, aunque podría tener algo que ver con Duplex, una de las principales novedades que llegará a Google Chrome 66.

Por otro lado el equipo de Google está probando un nuevo acceso directo en el menú contextual donde podremos añadir u Emoji mediante una pulsación. Esta última novedad la podemos probar antes de la próxima actualización de Google Chrome ya que a través de Chrome Canary, la versión de pruebas del navegador web, está disponible.

Para activar la función hay que acceder a través del menú de dirección al siguiente código: chrome://flags/ . Una vez estemos en las banderas de Google Chrome tan solo faltará escribir chrome://flags#enable-emoji-context-menu para tener la función para añadir emoticonos en Google Chrome

En cuanto al nuevo gesto para acceder al historial de navegación, habrá que esperar un poco más ya que parece que Google está probando esta nueva función antes de lanzarla en Chrome Canary, el primer paso antes de que llegue a la versión definitiva del navegador de Google.

Fuente > XDA Developers

Fuente: movilzona.es