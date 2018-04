La Roma anunció el choque con Liverpool antes del sorteo

¿Hackearon la página del club italiano?

El Roma publicó por error unas informaciones sobre el duelo contra el Liverpool, válido para las semifinales de la UEFA Champions League, antes de que se celebrara el sorteo oficial en Nyon (Suiza), que terminó dando el mismo emparejamiento.

El conjunto capitalino, verdugo del Barcelona en los cuartos de final, puso en línea, y borró pocos minutos después, informaciones sobre las entradas para el encuentro del Estadio Olímpico, según informa un diario local, que adjunta una foto del error cometido por el Roma.

La distracción se produjo el miércoles, cuando el club italiano dio informaciones sobre un supuesto partido de vuelta Roma-Liverpool, programado para el 2 de mayo en el Estadio Olímpico romano, algo que quedó finalmente confirmado por el bombo de Nyon.

¿CUÁL SERÁ LA GRAN FINAL DE LA #ChampionsxFOX?

Vota con:

1: Real vs. Roma

2: Real vs. Liverpool

3: Bayern vs. Roma

4: Bayern vs. Liverpool pic.twitter.com/jScfw3u2Zl

— FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 13, 2018